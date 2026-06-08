Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για Καμαρά και παλεύει για Γένσεν»

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για τις περιπτώσεις των χαφ Ετιέν Καμαρά και Ματίας Γένσεν.

Στο φουλ δουλεύουν οι μεταγραφικές «μηχανές» του Παναθηναϊκού και οι πρώτες προσθήκες στο πλαίσιο της ερχόμενης σεζόν δεν θα αργήσουν να γίνουν. Ο Νίκος Αθανασίου στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten τόνισε πως οι Πράσινοι φουλάρουν για τους χαφ Ετιέν Καμαρά και Ματίας Γένσεν.

Όπως τόνισε ο ρεπόρτερ του Τριφυλλιού, ο Γιάκομπ Νίστρουπ έχει ανάψει το πράσινο φως γι' αυτές τις περιπτώσεις και βρίσκονται σε καλό δρόμο. Αναφορικά με τον Καμαρά της Σαρλερουά ο Παναθηναϊκός φρόντισε να κρατήσει «ζεστή» την υπόθεση παρόλο που δεν ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, καθώς πρόκειται για παίκτη με χαρακτηριστικά που λείπουν από το ρόστερ.

Όσον αφορά τον 31χρονο Δανό χαφ της Μπρέντφορντ ο Νίκος Αθανασίου τόνισε πως εφόσον ολοκληρωθεί θα πρόκειται, θεωρητικά, για επιλογή υψηλού επιπέδου. Εκτός αυτών ο Παναθηναϊκός κινείται σε όλα τα μέτωπα, όπως του αριστερού μπακ, με τον Ζαγαρίτη να είναι στο «κάδρο» αλλά να υπάρχει μια ακόμα πιο «ζεστή» περίπτωση.

Στο θέμα του φορ πάντα ψηλά είναι η περίπτωση του διεθνή Βορειομακεδόνα φορ, Έλμιν Ράστοντερ, της ελβετικής Τουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το ζήτημα του τερματοφύλακα, με το Τριφύλλι να είναι πρόθυμο να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες για επαναπατρισμό του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.