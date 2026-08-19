Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα στη λήξη της προθεσμίας με τον Πάλμερ-Μπράουν να παίρνει τη θέση του Ζαρουρί. Ο λόγος της απόφασης του Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να χρησιμοποιήσει μία από τις δύο αλλαγές που είχε δικαίωμα να κάνει στην ευρωπαϊκή του λίστα μέχρι και τα μεσάνυχτα της ημέρας πριν από το πρώτο παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε για τα Play Offs του Conference League, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Πέμπτη (20/08-21:30) στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να εξασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό για μία από τις δύο αλλαγές βγάζοντας εκτός λίστας των Ανάς Ζαρουρί και βάζοντας σε κείνη τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, που έχει ξεκινήσει να προπονείται εδώ και τρεις μέρες με την ομάδα, έχοντας πια ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, που τον ταλαιπωρούσε από το φινάλε της προηγούμενης σεζόν.

Κάπως έτσι η αποστολή του «τριφυλλιού» για το αυριανό παιχνίδι διαμορφώνεται ως εξής:

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

Η λογική πίσω από την απόφαση του Νίστρουπ

Ο λόγος που ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Ζαρουρί με τον Πάλμερ-Μπράουν για τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε είναι πως εκείνος έκρινε περισσότερο ωφέλιμη για την ομάδα την παρουσία του Αμερικανού σε σχέση με κείνη του Μαροκινού.

Να σημειωθεί πως η αλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά τα ματς με τους Τσέχους, αφού σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στο League Stage της διοργάνωσης, τότε θα υπάρξει δήλωση νέας λίστας.