Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το αυριανό ματς με τη Χράντετς. Διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες της ευρωπαϊκής του λίστας, εκτός του Καλάμπρια.

Την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε για τα Play Offs του Conference League, που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (20/08-21:30) στο ΟΑΚΑ, ολοκλήρωσε με απογευματινή προπόνηση ο Παναθηναϊκός.