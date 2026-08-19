Παναθηναϊκός: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη Χράντετς, οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι
Την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε για τα Play Offs του Conference League, που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (20/08-21:30) στο ΟΑΚΑ, ολοκλήρωσε με απογευματινή προπόνηση ο Παναθηναϊκός.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης, δίτερμα σε περιορισμένο χώρο, τελειώματα και στατικές φάσεις.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο είναι δεδομένο πως είναι κανονικά διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων, εκτός του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος για κάποια λεπτά για το δεύτερο ματς μεταξύ των δύο ομάδων και γι' αυτό πήρε τη θέση του Παντελίδη.
Ο Τσάπρας εξέτισε την ποινή των καρτών που είχε συμπληρώσει στο προηγούμενο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία ενώ και οι Τεττέη και Ντέσερς έχουν πάρει στα πόδια τους παραπάνω προπονήσεις και είναι σε καλύτερη κατάσταση.
Οι παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού»: Κότσαρης, Κάτρης, Κυριόπουλος, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τεττέη, Κοντούρης, Τσάβες, Πένια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τσιριβέγια, Τσέριν, Καμαρά, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρι, Ντέσερς, Ράστοντερ, Λιβάι, Καλάμπρια.
Να σημειωθεί πως εκτός λίστας για τον Παναθηναϊκό είναι οι τραυματίες, Ίνγκασον και Παντελίδης, αλλά και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Πάλμερ-Μπράουν.
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