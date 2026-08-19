Ένα μόνο παιχνίδι απομένει που θα δώσει το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase της φετινής διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά τις προκρίσεις των Καλαμάτας και Πανσερραϊκού σε βάρος των Παναιτωλικού και Πανθρακικού αντίστοιχα μένει μόνο το Ελλάς Σύρου - Μαρκό για μία θέση στη League Phase του Κυπέλλου. Ειδικότερα οι οκτώ ομάδες που είχαν εξασφαλίσει θέση στη League Phase:

ΟΦΗ

ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΑΕΛ

Άρης

Βόλος

Ατρόμητος

Λεβαδειακός

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2

Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος 3-1

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0

Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6

Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός 2-1

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

