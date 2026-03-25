Πώς «μεταφράζεται» η ανανέωση του συμβολαίου του Τσάπρα;

Η κίνηση του Λεβαδειακού να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τριαντάφυλλου Τσάπρα και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του.

Μπήκε και το... βουλοκέρι στην επέκταση της συνεργασίας μεταξύ του Λεβαδειακού και του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, αφού η ομάδα της Βοιωτίας ανακοίνωσε επίσημα την υπογραφή νέου συμβολαίου μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ αποτελεί ένα από τα βασικά «γρανάζια» της... αρμάδας, που παρουσίασε φέτος ο Νίκος Παπαδόπουλος κι έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν περισσότερο.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποτελεί τον κορυφαίο «σερβιτόρο» του φετινού πρωταθλήματος, αφού μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του φετινού πρωταθλήματος φιγουράρει πρώτος στην κατηγορία των ασίστ έχοντας εννέα, έχοντας πίσω του τους Ζίβκοβιτς και Παλάσιος με οκτώ.

Φυσικά, δεν ξεχωρίζει μονάχα γι' αυτό, αλλά για την ικανότητά του να τρέχει ακούραστα την πλευρά πάνω-κάτω, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, συνεισφέροντας στο επιθετικό κομμάτι, αλλά όντας ταυτόχρονα σωστός τακτικά και στην άμυνα.

Τι σημαίνει η ανανέωση του συμβολαίου του;

Η κίνηση του Λεβαδειακού να προβεί στην επέκταση της συνεργασίας του με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα ήρθε ως ένα απόλυτα λογικό αποτέλεσμα των όσων έγιναν τη φετινή σεζόν.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ομάδων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η συμφωνία που υπήρχε είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κι αυτό σημαίνει πως το προσεχές καλοκαίρι θα απέμενε μονάχα ένας χρόνος ενώ από τον ερχόμενο Γενάρη ο παίκτης θα μπορούσε να συζητήσει με όποια ομάδα ήθελε, αφού θα έμπαινε στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του, άρα οι Βοιωτοί δεν θα ήταν στην ισχυρή θέση διαπραγμάτευσης, που θα ήθελαν.

Έτσι, ξεκίνησαν συνομιλίες με τον Έλληνα δεξιό οπισθοφύλακα προκειμένου να το αλλάξουν αυτό κι εκείνος φυσικά δεν θα αρνιόταν κάτι τέτοιο στην ομάδα που τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά και στην οποία ανήκει εδώ και εννέα χρόνια.

Φυσικά πήρε και την αύξηση των αποδοχών, την οποία και δικαιούταν με τα όσα έκανε στο χορτάρι, ταυτόχρονα με την επέκταση του χρονικού διαστήματος της δέσμευσής του με την ομάδα.

Η ομάδα της Βοιωτοίας διατράνωνε τον χειμώνα πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει κανέναν παίκτη για να κυνηγήσει τους στόχους της και παρά τα όσα γράφονταν δεξιά και αριστερά, αυτό ήταν τελικά που ίσχυσε.

Το καλοκαίρι όμως τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ο Λεβαδειακός θα είναι πρόθυμος να μπει σε μία διαπραγμάτευση, άλλα μόνο αν αυτή έχει δεδομένα τα οποία τον ικανοποιούν, έστω και ως βάση, για να ξεκινήσει μια συζήτηση.

Από τη στιγμή που δεν θα πιέζεται πλέον χρονικά και ταυτόχρονα οι σχέσεις μεταξύ διοίκησης και παίκτη είναι καλές, αφού υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, αν υπάρξουν οι προτάσεις, θα δουλέψουν από κοινού για να βρεθεί κάτι που να ικανοποιεί και τους δύο.

Προς στιγμήν όμως η ομάδα είναι επικεντρωμένη στο στόχο της κατάληψης της 5ης θέσης και της ευρωπαϊκής εξόδου για πρώτη φορά στην ιστορία της.