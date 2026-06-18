Ιστορία έγραψαν ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ Κ19 και Κ15 και ο Παναθηναϊκός Κ17 κατακτώντας αήττητοι τα πρωταθλήματα.

Η Super League έκανε ένα αφιέρωμα στο ιστορικό επίτευγμα του ΠΑΟΚ Κ19 και Κ15, αλλά και του Παναθηναϊκού Κ17. Οι ομάδες τους στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες κατέκτησαν αήττητες το πρωτάθλημα και η διοργανώτρια αναφέρει:

«Για πρώτη φορά στην ιστορία των Πρωταθλημάτων Υποδομής που διοργανώνει η Super League, οι πρωταθλητές και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες, Κ15 (ΠΑΟΚ), Κ17 (Παναθηναϊκός) και Κ19 (ΠΑΟΚ) μίας σεζόν (2025/26), κατέκτησαν τον τίτλο αήττητοι.

Κατά το παρελθόν, αήττητοι πρωταθλητές, ανα ηλικιακή κατηγορία, αναδείχθηκαν οι εξής:

Πρωτάθλημα Super League Κ19

Π.Α.Ο.Κ. 2018/19

Π.Α.Ο.Κ. 2019/20

Π.Α.Ο.Κ. 2020/21 (Συνέπεια της πανδημίας COVID, το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε μετά από 13 αγωνιστικές)

Π.Α.Ο.Κ. 2025/26

Πρωτάθλημα Super League Κ17

Π.Α.Ο.Κ. 2012/13

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2022/23

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2025/26

Πρωτάθλημα Super League Κ15

Π.Α.Ο.Κ. 2014/15

Π.Α.Ο.Κ. 2018/19

Π.Α.Ο.Κ. 2022/23

Π.Α.Ο.Κ. 2023/24

Π.Α.Ο.Κ. 2025/26

Οι ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν πρώτοι σκορερ στα Πρωταθλήματα Υποδομής της Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025/26 ήταν:

Κ19

Σάντης Παναγιώτης με 14 γκολ, εκ των οποίων, τα 8 γκολ με το Βόλο και στη συνέχεια τα υπόλοιπα 6 με τον Ολυμπιακό.

Κ17

Αργυρίου Αργύριος της ΑΕΚ με 29 γκολ, επίδοση που διαχρονικά, αποτελεί ρεκόρ στο Πρωτάθλημα Κ17

Κ15

Πριόβολος Γρηγόριος του ΠΑΟΚ, με 23 γκολ.

Τη μεγαλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα, στο Κ15 κρατά από τη σεζόν 2018/19 ο Γιώργος Κούτσιας του ΠΑΟΚ με 26 γκολ, ενώ στο Κ19 ο Ιάσων Παπαδημητρίου της Skoda Ξάνθη, από τη σεζόν 2012/13, με 32 γκολ».