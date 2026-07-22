Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, ο ΑΠΟΕΛ κάνει δυναμικό «μπάσιμο» για την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη.

Δυναμικό «μπάσιμο» για την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη φέρεται να κάνει τις τελευταίες ώρες ο ΑΠΟΕΛ, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ στην Κύπρο, με τον άσο του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο προσκήνιο των συζητήσεων.

Όπως αποκάλυψε το meridiansports, οι «γαλαζοκίτρινοι» κινούνται δυναμικά για να κάνουν δικό τους τον βραχύσωμο χαφ, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Ζήση Βρύζα, να ταξιδεύει στην Αθήνα προκειμένου να αποσπάσει τη θετική απάντηση του παίκτη.

Θυμίζουμε πως ο 32χρονος αμυντικός μέσος έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τους πράσινους, ενώ έμεινε εκτός αποστολής από το πρώτο παιχνίδι με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Conference League. Στη Νήσο αναφέρουν πως το ταξίδι του κ. Βρύζα δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του ΑΠΟΕΛ αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.