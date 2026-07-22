Με τον κόσμο στο πλευρό της θα υποδεχθεί η Πάκσι τον Παναθηναϊκό, καθώς τα εισιτήρια για τους γηπεδούχους έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Έτοιμη για το ευρωπαϊκό της «ραντεβού» είναι η Πάκσι, η οποία υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (23/7, Live από το Gazzetta) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τον προπονητή της, Μπόγκναρ Γκιόργκι, να περιμένει ένα δυνατό παιχνίδι.

Ο Ούγγρος τεχνικός παραδέχθηκε πως οι «πράσινοι» διαθέτουν καλύτερο ρόστερ, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία της. «Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο, αν και θα υπάρξουν στιγμές που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμα ο Μπόγκναρ στάθηκε και στην προετοιμασία της Πάκσι, τονίζοντας πως φέτος η ομάδα του βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, ο τεχνικός της Πάκσι ανέφερε ότι περιμένει αλλαγές, λέγοντας πως οι «πράσινοι» αναμένεται να παίξουν με περισσότερη πίεση.

Από την πλευρά των παικτών στη συνέντευξη Τύπου μίλησε ο μέσος της Πάκσι, Μπάλογκ Μπάλαζ και χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό τον πιο δυνατό αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει η ομάδα του τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Έρχεται μία από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Τέλος, η Πάκσι περιμένει τον Παναθηναϊκό με γεμάτες εξέδρες, αφού τα εισιτήρια στις θύρες των γηπεδούχων έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Να θυμίσουμε πως στο γήπεδο αναμένεται να βρεθούν και περίπου 250 φίλοι του Τριφυλλιού, καθώς το Paks Stadion έχει χωρητικότητα 6.100 θέσεων.