Ο τεχνικός της Πάκσι Γκιόργκι Μπόγκναρ στάθηκε στη διαφορά φιλοσοφίας του Παναθηναϊκού με την έλευση του Νίστρουπ.

Η Πάκσι έχει εικόνα από τον Παναθηναϊκό της περασμένης σεζόν όταν οι πράσινοι αντιμετώπισαν στο Europa League τη Φερεντσβάρος.

Προπονητής βέβαια ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ τώρα ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει δώσει άλλο στυλ παιχνιδιού στην ομάδα. Ο τεχνικός της Πάκσι Γκιόργκι Μπόγκναρ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στη διαφορά φιλοσοφίας. Αναλυτικά όσα είπε:

«Αντιμετωπίζουμε έναν δυνατό αντίπαλο, είμαι χαρούμενος γι' αυτό, είναι μεγάλη υπόθεση που μια τόσο διάσημη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός παίζει έναν προκριματικό αγώνα στο Πάκσι.

Η ελληνική ομάδα έπαιξε πιο συγκρατημένο ποδόσφαιρο υπό τον Ραφαέλ Μπενίτεθ την περασμένη σεζόν, το είδαμε αυτό όχι πολύ καιρό πριν εναντίον της Φερεντσβάρος, από την αλλαγή προπονητή και μετά παίζουν πιο ανοιχτά, αμυνόμενοι προς την μπάλα στο μισό του αντιπάλου, προσπαθώντας να επιτεθούν.

Περιμένω πιο επιθετική κατοχή από τον αντίπαλο σε σχέση με την περασμένη σεζόν, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο και παρόλο που προφανώς δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε σε όλο τον αγώνα, μπορούμε να επιβάλουμε τη θέλησή μας στον Παναθηναϊκό, αυτή θα είναι η φιλοδοξία μας».

Ο 36χρονος παίκτης της Πάκσι Μπάλογκ Μπάλαζς με τη σειρά του αποθέωσε τον Παναθηναϊκό: «Δουλέψαμε σκληρά και δεν μας πειράζει καθόλου που μπορούμε να φιλοξενήσουμε μια τόσο διάσημη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Αν κοιτάξουμε τους ευρωπαϊκούς μας αγώνες των τελευταίων ετών, σαφώς έχουμε τον πιο δυνατό αντίπαλο τώρα. Εχει ιστορία για την οποία μπορεί να καυχηθεί ο Παναθηναϊκός και το επίπεδο που αντιπροσωπεύει.

Σεβόμαστε την ελληνική ομάδα, αλλά συχνά τους έχουμε εκπλήξει εντός έδρας. Δεν θεωρούμαστε φαβορί στον αγώνα, πρέπει να έχουμε κίνητρο και συγκέντρωση για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στην άμυνα και την επίθεση.

Έχουμε επενδύσει στις επιτυχίες των τελευταίων ετών, και σε τέτοιες περιπτώσεις, το να παίζεις στην Ευρώπη είναι πάντα η κορωνίδα της προηγούμενης σεζόν. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, θέλουμε να παίξουμε έναν καλό αγώνα με τον Παναθηναϊκό».