Διαβάστε στο Gazzetta τα δεδομένα για την υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, την οποία δουλεύει ο Παναθηναϊκός.

O Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta από τις 12/6, είναι μία από τις περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών που δουλεύει ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της αισθητής αναβάθμισης που θέλει να κάνει στις διαθέσιμες επιλογές στο κέντρο της άμυνας.

Το Τριφύλλι θα αποκτήσει μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον έναν δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο στόπερ ενώ δεν αποκλείεται να γίνει ακόμη μια κίνηση αν προκύψει αποχώρηση.

Το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιλντιρίμ, ξεκίνησε το δημόσιο πόκερ, υπογραμμίζοντας: «Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόνγκελεν. Ωστόσο, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά».

Σε κάθε διαπραγμάτευση η κάθε πλευρά παίζει τα δικά της χαρτιά. Οι Τούρκοι προσπαθούν να αποσπάσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσό και τούτη την στιγμή υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Διαφορά που τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Σαμσουνσπόρ θέλουν να γεφυρωθεί για να προκύψει το deal.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, έχει το δικό του ατού. Και τούτο είναι ο παίκτης. Από την πρώτη στιγμή ο Ολλανδός στόπερ έχει εκφράσει την επιθυμία του στην διοίκηση της τουρκικής ομάδας να αποχωρήσει. Θέλει να παίξει σε ομάδα που να κάνει πρωταθλητισμό, γνωρίζει από πρώτο χέρι το μέγεθος του Τριφυλλιού(από τα περσινά ματς για το Europa League) και πιέζει προς την κατεύθυνση της μεταγραφής.

Είναι μια υπόθεση που χρειάζεται χρόνο και υπομονή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να την φτάσει στο happy end...