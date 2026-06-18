Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ με τον Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει την συμφωνία λύσης του συμβολαίου του.

Ο κύκλος του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ έκλεισε και τυπικά, καθώς ο Ρουμάνος προπονητής απέστειλε την Τετάρτη (17/6) υπογεγραμμένη τη συμφωνία λύσης του συμβολαίου του, έχοντας προηγουμένως ολοκληρωθεί και η απαραίτητη διαδικασία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του.

Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει οριστικό τέλος σε μια συνεργασία που, σε δύο διαφορετικές θητείες, διήρκεσε συνολικά επτά χρόνια και συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας αναμένεται να γίνει από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ όταν πλησιάσει χρονικά και η ανακοίνωση του νέου προπονητή, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα και να περάσει επισήμως στη μετά Λουτσέσκου εποχή.