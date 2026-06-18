Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, έδωσε το παρών στο «Γ. Καλαφάτης» για τις πρώτες προπονήσεις του Γιάκουμπ Νίστρουπ.

Η εποχή του Γιάκομπ Νίστρουπ ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό με τον Δανό προπονητή να πραγματοποιεί τις πρώτες του προπονήσεις στο «Γ. Καλαφάτης» και την Κυριακή να έχει προγραμματιστεί η παρουσίασή του.

Δίπλα του στο νέο του ξεκίνημα βρίσκεται ο πρόεδρος του «τριφυλλιού», Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος έδωσε το παρών στις δύο πρώτες προπονήσεις, έχοντας μαζί του και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Στέφανο Κοτσόλη.

Μάλιστα μίλησε με τον Δανό κόουτς και έδωσε το μήνυμα προς άπαντες στον σύλλογο ενόψει της νέας σεζόν. Να θυμίσουμε ότι η κληρωτίδα του Conference League για τον 2ο προκριματικό γύρο, έστειλε τον Παναθηναϊκό πάνω στην ουγγρική Πάκσι.