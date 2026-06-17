Ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ της Σάμσουνσπορ, η οποία προς το παρόν δεν έχει συμφωνήσει, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της.

Ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αποτελεί προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, αλλά προς το παρόν δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ Γιουκσέλ Γιλντιρίμ.

Ο 27χρονος (20/12/98) αριστεροπόδαρος στόπερ με ύψος 1.88, έχει συμβόλαιο έως το 2028 και φυσικά οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να πάρουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν.

«Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόνγκελεν. Ωστόσο, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά», τόνισε ο Γιλντιρίμ.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η μεταγραφή του έχει ναυαγήσει. Ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του κι αυτή τη στιγμή έχει τις πιθανότητές του για να φέρει τον έμπειρο στόπερ στην Ελλάδα.

Ο Φαν Ντρόγκελεν βρίσκεται τρία χρόνια στη Σαμψούντα κι έχει καταγράψει 112 συμμετοχές με 8 γκολ και 3 ασίστ. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Αμβούργο, Σπάρτα Ρότερνταμ, Χάνσα Ροστόκ, Μέχελεν και Ουνιόν Βερολίνου.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 47 αγώνες, 2 γκολ και 2 ασίστ και αντιμετώπισε δύο ελληνικές ομάδες. Τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Αύγουστο για τα προκριματικά του Europa League. Επαιξε και στα 2 ματς 90 λεπτά. Κόντρα στην ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League επίσης έπαιξε 90 λεπτά.

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