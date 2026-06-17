Έτσι ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ έκαναν τον Καμαρά να προβάρει την φανέλα του Παναθηναϊκού!

Διαβάστε για την συνεργασία του Στέφανου Κοτσόλη και του Γιάκομπ Νίστρουπ στην διαφαινόμενη πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τον Ετιέν Καμαρά, την περίπτωση του οποίου αποκάλυψε το Gazzetta!

Ο Ετιέν Καμαρά προβάρει την φανέλα του Παναθηναϊκού και εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση του Τριφυλλιού στη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Στις 6 Ιουνίου το Gazzetta αποκάλυψε την... επιστροφή του αθηναϊκού συλλόγου σε μία υπόθεση που ναυάγησε τον Ιανουάριο και πέντε ημέρες αργότερα στους Galacticos έγινε γνωστό πως η περίπτωση του Γάλλου κεντρικού μέσου είχε μπει σε καλό δρόμο.

Ο υψηλόσωμος κεντρικός χαφ ετοιμάζει... βαλίτσες για Αθήνα και πιθανότατα την Πέμπτη θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρουν στο Βέλγιο.

Ο κομβικός ρόλος Κοτσόλη και Νίστρουπ

Στο διαφαινόμενο happy end σημαντικό ρόλο έπαιξαν δύο άνθρωποι. Πέρα φυσικά από το οικονομικό, που δεν είναι αμελητέα ποσότητα, μιας και μιλάμε για μια μεταγραφή που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος για τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Στέφανο Κοτσόλη και τον Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Κοτσόλης παρά το χειμερινό ''ναυάγιο'', δεν σταμάτησε να δουλεύει την ιστορία του Καμαρά.

Κράτησε ''ζεστό'' τον πρέδρο της ομάδας, την πλευρά του παίκτη και όταν είδε πρόσφορο έδαφος κινήθηκε δυναμικά για να φέρει την μεταγραφή μια ανάσα από την ολοκλήρωσή της.

Από κει και πέρα, κομβικός ήταν και ο ρόλος του Νίστρουπ.

Ο Δανός κόουτς πήρε από το μυαλό του παίκτη τις όποιες αμφιβολίες είχε τον Γενάρη, τον έκανε να νιώσει σημαντικός για την ομάδα που ετοιμάζει και του εξηγήσει τι ακριβώς θέλει από εκείνον στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ανάψει εδώ και καιρό το... πράσινο φως για την απόκτησή του.