Ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κι έτσι ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί για το επόμενο διάστημα.

Βγήκαν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια και όπως αναμενόταν έδειξαν πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό, αν και όχι σοβαρό. Ο Ισπανός αμυντικός μέσος αποκόμισε το πρόβλημα στο 31ο λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε και αντικαταστάθηκε αμέσως.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτών, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μυ (γάμπα) του αριστερού του ποδιού. Εκείνος αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 15-20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

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