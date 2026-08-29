Παναθηναϊκός: Θλάση ο Τσιριβέγια, το διάστημα της απουσίας του
Βγήκαν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια και όπως αναμενόταν έδειξαν πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό, αν και όχι σοβαρό. Ο Ισπανός αμυντικός μέσος αποκόμισε το πρόβλημα στο 31ο λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε και αντικαταστάθηκε αμέσως.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτών, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μυ (γάμπα) του αριστερού του ποδιού. Εκείνος αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 15-20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.
Τα παιχνίδια που χάνει ο Τσιριβέγια
- Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (31/08)
- Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου (Κύπελλο, 03/09)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (06/09)
- Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (13/09)
- Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Κύπελλο, 16/09)
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