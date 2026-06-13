Ρικ Φαν Ντρόγκελεν: Γεννημένος... ηγέτης και το τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή
Το Gazzetta σας αποκάλυψε το όνομα του 28χρονου στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν που «παίζει» για τον Παναθηναϊκό και σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ έχει γίνει επίσημη κρούση προς την πλευρά του από το «τριφύλλι».
Ο Ολλανδός αμυντικός έχει κλείσει μία τριετία στην Τουρκία για χάρη της Σαμσουνσπόρ με την οποία αγωνίστηκε στο Conference League φέτος και γενικότερα έχει βρει τον παλιό του εαυτό μετά από τις 100+ συμμετοχές που έχει καταγράψει με τη φανέλα της.
Ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε από χίλια... κύματα στην καριέρα του με τραυματισμούς, ατυχήματα και επιλογές που εν τέλει δεν του βγήκαν, όμως με την τουρκική ομάδα θύμισε σε όλους γιατί στα 18 του θεωρούνταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ολλανδίας.
Το Gazzetta ξετυλίγει το... κουβάρι της περίπτωσης του και σας δίνει στο πιάτο τη ζωή και τα όσα έχει περάσει ο Ολλανδός στόπερ.
Ο «Κιελίνι του Het Kastee» που μεγάλωσε πιο... γρήγορα από ότι έπρεπε
Από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έδειξε ότι δεν είναι σαν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Έχει κάτι το διαφορετικό. Κάτι το ιδιαίτερο. Και αυτό υπερτονίστηκε στην εφηβεία του, όπου η ωριμότητα του έκανε τους πάντες να μην πιστεύουν το νεαρό της ηλικίας του.
Ο ίδιος μάλιστα, είχε παραδεχθεί σε συνέντευξη του ότι έκανε πολλές θυσίες ως παιδί και δεν έζησε τα παιδικά του χρόνια καθώς ακολουθούσε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, έκανε έξτρα προπονήσεις και φρόντισε σε επαγγελματικούς ρυθμούς το σώμα και τη φυσική του κατάσταση.
Βέβαια όλα αυτά, έβγαιναν και στο χορτάρι με τον Φαν Ντρόγκελεν να αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα που έβγαλε η Σπάρτα Ρότερνταμ και να του προσφέρει επαγγελματικό ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 17 ετών. Από την άλλη, η κυριαρχικότητα που είχε στα ματς της δεύτερης ομάδας, του έφεραν και ένα παρατσούκλι.
«De Chiellini van Het Kasteel». Ο Ιταλός στόπερ ήταν το είδωλο του Ολλανδού αμυντικού και για αυτό του είχαν κολλήσει το όνομά του δίπλα σε εκείνο του γηπέδου ως παρατσούκλι. Μάλιστα για αυτόν τον λόγο, πριν αποχωρήσει από την ολλανδική ομάδα, ο Φαν Ντρόγκελεν «υιοθέτησε» το λουκ του Κιελίνι, κάτι που δεν άρεσε στην κοπέλα του όπως έχει παραδεχθεί.
Η επική ατάκα στο ντεμπούτο του, η «κάψα» για Άγιαξ-Αϊντχόφεν και το Αμβούργο
«Πριν από δύο χρόνια εξακολουθούσα να μαζεύω αυτοκόλλητα ποδοσφαίρου. Τώρα παίζω με τη Σπάρτα ως βασικός στην Eredivisie. Είναι φανταστικό. Και το πιο ωραίο είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή». Αυτή ήταν η απάντηση όταν ρώτησαν τον Φαν Ντρόγκελεν πώς νιώθει για το ντεμπούτο του στην Eredivisie κόντρα στον Άγιαξ.
Ήταν μόλις 17 ετών όταν ο Άλεξ Πάστορ αποφάσισε να του δώσει φανέλα βασικού και να τον ρίξει απευθείας στα... βαθιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη σεζόν. Είχε πάρει ήδη κάποια παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία της χώρας αλλά έχει άλλη χάρη να παίζεις στα μεγάλα σαλόνια και σε γήπεδα με 20 και 30 χιλιάδες θεατές.
Εκείνη τη χρονιά, ο νεαρός αμυντικός έχασε ελάχιστα παιχνίδια, τελειώνοντας τη σεζόν με 31 παιχνίδια στο παλμάρε του και μία ασίστ, εντυπωσιάζοντας με τις ατομικές του επιδόσεις. Για αυτό και τα μεγάλα κλαμπ της χώρας και όχι μόνο έκαναν κίνηση για να τον αποκτήσουν με τον Άγιαξ και την Αϊντχόφεν να έχουν μπει δυναμικά στο κομμάτι της απόκτησής του.
Ωστόσο αντί να κάνει το επόμενο βήμα εντός της χώρας, ο Ολλανδός στόπερ αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό και να αποδεχθεί την πρόταση του Αμβούργου. Το ποσό έφτασε τα τρία εκατ. ευρώ και ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής πήγε να ζήσει το όνειρο της Bundesliga, λαμβάνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη στις πρώτες σεζόν.
Η απίστευτη ατυχία, το τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή και το restart με τη Σαμσουνσπόρ
Ενώ όλα κυλούσαν ιδανικά για τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, η ατυχία του χτύπησε την πόρτα. Η σεζόν 2019/20 έφτανε στο τέλος της, με το Αμβούργο να μην καταφέρνει να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια αλλά το χειρότερο σενάριο ήρθε στην τελευταία αγωνιστική και τη βαριά ήττα από τη Σαντχάουσεν (1-5).
Στο 36ο λεπτό ο Ολλανδός αμυντικός αποχώρησε με έντονους πόνους στο γόνατο και η διάγνωση επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο. Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και τέλος το μεγαλύτερο μέρος της νέας χρονιάς, με τον ίδιο να επιστρέφει στα τέλη του Φλεβάρη.
Κόντρα στη Σάνκτ Πάουλι στις 1/3 του 2021 επανήλθε στα γήπεδα αλλά και πάλι, η ατυχία εμφανίστηκε ξανά. Νέο τραυματισμός μόλις 30 λεπτά αφότου επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους και ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου που τον άφησε έξω για άλλες 20 μέρες. Ουσιαστικά εκείνη τη σεζόν έπαιξε ελάχιστα αγωνιστικά λεπτά και μόλις δύο φορές ως βασικός.
Η Ουνιόν Βερολίνου ήταν η νέα του ποδοσφαιρική στέγη με μόλις 500 χιλιάδες ευρώ αλλά γρήγορα αντιλήφθηκε ότι μόνο κακό του έκανε αυτή η αλλαγή. Ούτε ένα ματς με τον γερμανικό σύλλογο (!) και δύο δανεισμοί σε Μαλίν και Χάνσα Ρόστοκ δίχως να μπορέσει να ορθοποδήσει.
Ωστόσο το γεγονός που του άλλαξε τον τρόπο σκέψης αλλά και τη ζωή, ήταν ένα θανατηφόρο τροχαίο που είχε στις 4 Μαϊου του 2022 στον δρόμο για το προπονητικό κέντρο της Μαλίν. Ήταν σχεδόν έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στη δράση από τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς του.
Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ ο Ολλανδός αμυντικός είδε το αμάξι τους να διαλύεται και τον ίδιο να βγαίνει ζωντανός με μόλις δύο σπασμένα δάκτυλα. «Ο αερόσακος μου έσωσε τη ζωή» είχε αποκαλύψει λίγες εβδομάδες αργότερα ενώ μετά από έρευνα που έγινε, δεν έφερε ευθύνη για το τροχαίο.
Τελικά το καλοκαίρι του 2023 αποφάσισε να φύγει μία και καλή από τη Γερμανία και να κάνει μία καινούργια αρχή. Κάπου εκεί εμφανίστηκε η Σαμσουνσπόρ. Νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία της Τουρκίας και με πλάνο σε βάθος τριετίας. Με περίπου 200 χιλιάδες ευρώ, οι δύο πλευρές είχαν βρει το «έτερος εγώ» τους για την ταυτόχρονη αναγέννηση τους.
«Χέρι-χέρι» προς την Ευρώπη και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά
Πράγματι, μετά την παραμονή της ομάδας την πρώτη σεζόν, η Σαμσουνσπόρ έκανε μία απίθανη κούρσα και σχεδόν... αθόρυβα τερμάτισε στην 3η θέση του τουρκικού πρωταθλήματος πίσω από τις Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι. Αυτό την έστειλε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν όπου βρέθηκε μπροστά σε δύο ελληνικές ομάδες.
Ο Παναθηναϊκός αρχικά την άφησε εκτός Europa League και η ΑΕΚ στο League Phase του Conference League τη νίκησε στην Τουρκία, ωστόσο το κλαμπ προκρίθηκε στα νοκ-άουτ όπου απέκλεισε την Σκεντίγια και στη συνέχεια έμεινε νοκ-άουτ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο που έφτασε και μέχρι τον τελικό.
Με την τουρκική ομάδα, ο Φαν Ντρόγκελεν έφτασε τις 112 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό οκτώ γκολ και τρεις ασίστ, αποδεικνύοντας ότι άφησε... πίσω του τους τραυματισμούς και τις κακές περιόδους της καριέρας του. Παράλληλα εμφάνισε στην Σαμσουνσπόρ τα ηγετικά χαρακτηριστικά για τα οποία φημιζόταν μικρός και μάλιστα, είχε εξηγήσει από που πηγάζουν.
«Έμαθα από τον πατέρα μου. Ήταν πάντα αυστηρός μαζί μου όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ήταν ποδοσφαιριστής και έπαιξε σε μερικά από τα υψηλότερα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ήταν επίσης προπονητής μου νωρίτερα στην καριέρα μου. Πάντα μου έλεγε να μην τα παρατάω ποτέ και να συνεχίζω να αγωνίζομαι. Πάντα είχα αυτή τη νοοτροπία, είτε σε έναν αγώνα είτε στην προπόνηση».
Έχοντας τρία γεμάτα χρόνια στην Τουρκία, ο Ολλανδός αμυντικός ψάχνει να κάνει ξανά το επόμενο του βήμα με τη διαφορά ότι στα 28 του χρόνια, γνωρίζει πολύ καλά το ποιος είναι και το τι ρόλο μπορεί να έχει σε ένα κλαμπ.