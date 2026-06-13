Ενώ όλα κυλούσαν ιδανικά για τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, η ατυχία του χτύπησε την πόρτα. Η σεζόν 2019/20 έφτανε στο τέλος της, με το Αμβούργο να μην καταφέρνει να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια αλλά το χειρότερο σενάριο ήρθε στην τελευταία αγωνιστική και τη βαριά ήττα από τη Σαντχάουσεν (1-5).

Στο 36ο λεπτό ο Ολλανδός αμυντικός αποχώρησε με έντονους πόνους στο γόνατο και η διάγνωση επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο. Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και τέλος το μεγαλύτερο μέρος της νέας χρονιάς, με τον ίδιο να επιστρέφει στα τέλη του Φλεβάρη.

Κόντρα στη Σάνκτ Πάουλι στις 1/3 του 2021 επανήλθε στα γήπεδα αλλά και πάλι, η ατυχία εμφανίστηκε ξανά. Νέο τραυματισμός μόλις 30 λεπτά αφότου επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους και ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου που τον άφησε έξω για άλλες 20 μέρες. Ουσιαστικά εκείνη τη σεζόν έπαιξε ελάχιστα αγωνιστικά λεπτά και μόλις δύο φορές ως βασικός.

Η Ουνιόν Βερολίνου ήταν η νέα του ποδοσφαιρική στέγη με μόλις 500 χιλιάδες ευρώ αλλά γρήγορα αντιλήφθηκε ότι μόνο κακό του έκανε αυτή η αλλαγή. Ούτε ένα ματς με τον γερμανικό σύλλογο (!) και δύο δανεισμοί σε Μαλίν και Χάνσα Ρόστοκ δίχως να μπορέσει να ορθοποδήσει.

Ωστόσο το γεγονός που του άλλαξε τον τρόπο σκέψης αλλά και τη ζωή, ήταν ένα θανατηφόρο τροχαίο που είχε στις 4 Μαϊου του 2022 στον δρόμο για το προπονητικό κέντρο της Μαλίν. Ήταν σχεδόν έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στη δράση από τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς του.

Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ ο Ολλανδός αμυντικός είδε το αμάξι τους να διαλύεται και τον ίδιο να βγαίνει ζωντανός με μόλις δύο σπασμένα δάκτυλα. «Ο αερόσακος μου έσωσε τη ζωή» είχε αποκαλύψει λίγες εβδομάδες αργότερα ενώ μετά από έρευνα που έγινε, δεν έφερε ευθύνη για το τροχαίο.

Τελικά το καλοκαίρι του 2023 αποφάσισε να φύγει μία και καλή από τη Γερμανία και να κάνει μία καινούργια αρχή. Κάπου εκεί εμφανίστηκε η Σαμσουνσπόρ. Νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία της Τουρκίας και με πλάνο σε βάθος τριετίας. Με περίπου 200 χιλιάδες ευρώ, οι δύο πλευρές είχαν βρει το «έτερος εγώ» τους για την ταυτόχρονη αναγέννηση τους.