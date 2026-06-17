Παναθηναϊκός: Επιθυμεί να επιστρέψει στην Ιταλία ο Καλάμπρια, λένε οι συμπατριώτες του

Παναθηναϊκός: Επιθυμεί να επιστρέψει στην Ιταλία ο Καλάμπρια, λένε οι συμπατριώτες του

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Επιθυμεί να επιστρέψει στην Ιταλία ο Καλάμπρια, λένε οι συμπατριώτες του

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Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του και υπάρχουν ήδη δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για κείνον.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα καταπιάστηκε με το θέμα του Ντάβιντε Καλάμπρια κάνοντας μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X σύμφωνα με την οποία ο Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ο 29χρονος παίκτης του «τριφυλλιού» έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και προέρχεται από μία αρκετά γεμάτη σεζόν με 39 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε τρία γκολ κι έδωσε πέντε ασίστ στα περισσότερα από 3,1 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ σημείωσε δε πως υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενες ομάδες από τη Serie A για κείνον, οι οποίες, αν λάβουμε υπόψιν τα τελευταία δημοσιεύματα, είναι πιθανό να πρόκειται για τις Κάλιαρι και Σασουόλο.

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@Photo credits: INTIME, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

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