Δείτε τι προβλέπει το Football Meets Data για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρνει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, η Ελλάδα πάει στις league phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τέσσερις εκπροσώπους, οι οποίοι έμαθαν και τους αντιπάλους τους.

Λίγο αργότερα, ήρθαν και οι προβλέψεις του Football Meets Data, οι οποίες προβλέπουν ότι δύο εκ των τεσσάρων θα μπορέσουν να συνεχίσουν και στα νοκ άουτ. Στο Champions League, ο αλγόριθμος δεν είναι μαζί με την ΑΕΚ, για την οποία προέβλεψε ότι έχει 40,2% πιθανότητες να μπει στην 24άδα. Αριθμός που την κατατάσσει 31η στη συνολική βαθμολογία.

Στο Europa League, ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται ως 16ος επικρατέστερος για να μπει στα νοκ άουτ και συνεπώς στα playoffs, με 78,3% για τα νοκ άουτ, σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, ο οποίος τοποθετείται στην προτελευταία θέση με μόλις 7,5%.

Τέλος, στο Conference, βρίσκουμε τη δεύτερη ομάδα μας που είναι φαβορί για να προκριθεί, με τον Παναθηναϊκός να συγκεντρώνει 82,1% πιθανότητες για να βρεθεί στα νοκ άουτ, επίδοση που αποτελεί τη 16η μεγαλύτερη της league phase.

🔵 UCL - league phase projection (29 Aug)



📈 Top 8 probabilities:



61% 🇪🇸 Real Madrid

57% 🇩🇪 Bayern München

54% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

53% 🇪🇸 Barcelona

53% 🇫🇷 Paris Saint-Germain

53% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

42% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

33% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

32% 🇮🇹 Internazionale

28% 🇮🇹 Napoli

...



👉… pic.twitter.com/DnAAAt2zOQ — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026

[🟠 UEL - league phase projection (29 Aug)]



📈 Top 8 probabilities:



53% 🇮🇹 AC Milan

50% 🇩🇪 Bayer Leverkusen

48% 🇮🇹 Juventus

47% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth

41% 🇪🇸 Real Sociedad

38% 🇪🇸 Celta de Vigo

37% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland AFC

35% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

34% 🇵🇹 Benfica

34% 🇩🇪 1899 Hoffenheim

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👉… pic.twitter.com/W9bYaMSB2l August 29, 2026