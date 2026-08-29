Football Meets Data: Στέλνει τις μισές ελληνικές ομάδες στα νοκ άουτ

Γιάννης Πολιάς
Football Meets Data: Στέλνει τις μισές ελληνικές ομάδες στα νοκ άουτ
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Δείτε τι προβλέπει το Football Meets Data για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρνει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, η Ελλάδα πάει στις league phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τέσσερις εκπροσώπους, οι οποίοι έμαθαν και τους αντιπάλους τους.

Λίγο αργότερα, ήρθαν και οι προβλέψεις του Football Meets Data, οι οποίες προβλέπουν ότι δύο εκ των τεσσάρων θα μπορέσουν να συνεχίσουν και στα νοκ άουτ. Στο Champions League, ο αλγόριθμος δεν είναι μαζί με την ΑΕΚ, για την οποία προέβλεψε ότι έχει 40,2% πιθανότητες να μπει στην 24άδα. Αριθμός που την κατατάσσει 31η στη συνολική βαθμολογία.

Στο Europa League, ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται ως 16ος επικρατέστερος για να μπει στα νοκ άουτ και συνεπώς στα playoffs, με 78,3% για τα νοκ άουτ, σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, ο οποίος τοποθετείται στην προτελευταία θέση με μόλις 7,5%.

Τέλος, στο Conference, βρίσκουμε τη δεύτερη ομάδα μας που είναι φαβορί για να προκριθεί, με τον Παναθηναϊκός να συγκεντρώνει 82,1% πιθανότητες για να βρεθεί στα νοκ άουτ, επίδοση που αποτελεί τη 16η μεγαλύτερη της league phase.

@Photo credits: INTIME
     

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