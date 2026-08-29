Football Meets Data: Στέλνει τις μισές ελληνικές ομάδες στα νοκ άουτ
Με τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρνει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, η Ελλάδα πάει στις league phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τέσσερις εκπροσώπους, οι οποίοι έμαθαν και τους αντιπάλους τους.
Λίγο αργότερα, ήρθαν και οι προβλέψεις του Football Meets Data, οι οποίες προβλέπουν ότι δύο εκ των τεσσάρων θα μπορέσουν να συνεχίσουν και στα νοκ άουτ. Στο Champions League, ο αλγόριθμος δεν είναι μαζί με την ΑΕΚ, για την οποία προέβλεψε ότι έχει 40,2% πιθανότητες να μπει στην 24άδα. Αριθμός που την κατατάσσει 31η στη συνολική βαθμολογία.
Στο Europa League, ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται ως 16ος επικρατέστερος για να μπει στα νοκ άουτ και συνεπώς στα playoffs, με 78,3% για τα νοκ άουτ, σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, ο οποίος τοποθετείται στην προτελευταία θέση με μόλις 7,5%.
Τέλος, στο Conference, βρίσκουμε τη δεύτερη ομάδα μας που είναι φαβορί για να προκριθεί, με τον Παναθηναϊκός να συγκεντρώνει 82,1% πιθανότητες για να βρεθεί στα νοκ άουτ, επίδοση που αποτελεί τη 16η μεγαλύτερη της league phase.
🔵 UCL - league phase projection (29 Aug)— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
📈 Top 8 probabilities:
61% 🇪🇸 Real Madrid
57% 🇩🇪 Bayern München
54% 🏴 Arsenal
53% 🇪🇸 Barcelona
53% 🇫🇷 Paris Saint-Germain
53% 🏴 Liverpool
42% 🏴 Manchester City
33% 🏴 Manchester United
32% 🇮🇹 Internazionale
28% 🇮🇹 Napoli
...
👉… pic.twitter.com/DnAAAt2zOQ
[🟠 UEL - league phase projection (29 Aug)]
📈 Top 8 probabilities:
53% 🇮🇹 AC Milan
50% 🇩🇪 Bayer Leverkusen
48% 🇮🇹 Juventus
47% 🏴 Bournemouth
41% 🇪🇸 Real Sociedad
38% 🇪🇸 Celta de Vigo
37% 🏴 Sunderland AFC
35% 🏴 Crystal Palace
34% 🇵🇹 Benfica
34% 🇩🇪 1899 Hoffenheim
...
👉… pic.twitter.com/W9bYaMSB2l— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
[🟢 UECL - league phase projection (29 Aug)]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
📈 Top 8 probabilities:
61% 🏴 Brighton & Hove Albion
57% 🇮🇹 Atalanta
51% 🇫🇷 AS Monaco
50% 🇵🇹 Sporting Braga
46% 🇩🇪 SC Freiburg
44% 🇩🇰 FC København
43% 🇩🇰 FC Midtjylland
38% 🇷🇸 Crvena zvezda
38% 🇪🇸 Getafe
37% 🇳🇱 FC Twente
...
👉… pic.twitter.com/RmTsGXxTKv
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