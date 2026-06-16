Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ισπανό δεξιό μπακ, Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Όπως ήταν γνωστό, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου για ακόμα μια χρονιά. Ο Ισπανός δεξιό μπακ είχε συμφωνήσει από την προηγούμενη εβδομάδα για νέο μονοετές συμβόλαιο, εδώ και λίγες ώρες επέστρεψε στην Κρήτη και αφού υπέγραψε ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών έως το 2027.

Παρά το γεγονός πως ο 31χρονος αμυντικός ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς την περασμένη σεζόν, όμως και πάλι ήταν κομβικός για τον Όμιλο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Χρήστου Κόντη, ο οποίος εισηγήθηκε την παραμονή του. Βέβαια από τη στιγμή που αποχώρησε ο Λέβαν Σενγκέλια για τη θέση του δεξιού μπακ - χαφ σε διάταξη με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να αποκτηθεί ακόμα ένας παίκτης.

Ο Μπόρχα τη διετία που αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα μετράει 60 εμφανίσεις, με 8 γκολ και 14 ασίστ, με τον ΟΦΗ να τον αναφέρει στην ανακοίνωση του ως «O Mr. Assist».

Μετά την ανανέωση του Ταξιάρχη Φούντα, ο ΟΦΗ κράτησε ακόμα έναν βασικό ποδοσφαιριστή του που έληγε το συμβόλαιο του, ενώ έχουμε παραθέσει τα δεδομένα για τις περιπτώσεις των Έντι Σαλσέδο και Νίκου Αθανασίου, για τον οποίο γίνεται προσπάθεια για την αγορά του από τον Ολυμπιακό δίχως να έχουμε ακόμα κάποια εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Ο “Mr. Assist”, Borja Gonzalez, μένει στα ασπρόμαυρα

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Borja Gonzalez ως το καλοκαίρι του 2027.

Μετρώντας 60 συμμετοχές, οκτώ γκολ και 14 ασίστ στα δύο χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα μας, έχοντας καθοριστική συμβολή, με τις ασίστ και τα γκολ του, στην επιτυχημένη πορεία της και στις δύο διαδοχικές παρουσίες του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξεχωρίζει για την αγωνιστική του ποιότητα, τη μαχητικότητα, την αποφασιστικότητα και την συνολική παρουσία του εντός και εκτός γηπέδου, βοήθησε τον ΟΦΗ να πετύχει σημαντικούς στόχους και θα είναι «παρών» σε μια ακόμη σημαντική χρονιά για την ομάδα μας, με την συμμετοχή της για πρώτη φορά στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Borja, θα είμαστε μαζί σ’ αυτή τη νέα πρόκληση!».