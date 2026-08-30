Ligue 1: Η Μονακό έκανε το 2/2 κόντρα στη Μαρσέιγ, δύσκολη νίκη για τη Ρεν
Σπουδαία νίκη επί της Μαρσέιγ, αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, πανηγύρισε η Μονακό, η οποία επικράτησε 2-0 κι ανέβηκε στην κορυφή της Ligue 1. Οι Μονεγάσκοι ευτύχησαν να προηγηθούν από νωρίς στον αγώνα, αφού μόλις στο 13΄ο Μπράνερ άνοιξε το σκορ. Ο ίδιος παίκτης κλείδωσε τη νίκη στο 54΄με το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το τελικό 2-0 που άφησε τους Μασσαλούς στην 8η θέση.
Ζόρικο τρίποντο πανηγύρισε η Ρεν μετά τη νίκη με 3-2 επί της Λε Μαν. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στο Europa League προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα γκολ των Λεπόλ (5΄) και Ρονζιέ (26΄), όμως επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν στο ματς και να ισοφαρίσουν σε 2-2 με σκόρερ τον Μαφουτά (30΄54΄). Η αποβολή του πρώην μπακ της ΑΕΚ, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, στο 68΄ανέτρεψε τις ισορροπίες και βοήθησε τη Ρεν να πάρει το τρίποντο στις καθυστερήσεις. Στο 90΄+6΄συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Λεπόλ για το τελικό 3-2.
Νωρίτερα η Παρί FC διέλυσε με 3-0 τη Νις στη γαλλική πρωτεύουσα. Τα γκολ των Σιναγιόκο, Σεργκί και Μαρσέτι υπέγραψαν τον θρίαμβο των Παριζιάνων που σφράγισαν με εντυπωσιακό τρόπο την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
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