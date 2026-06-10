Ο ΟΦΗ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα επισημοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Όπως αναμενόταν, από τη στιγμή που ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να παραμείνει ο Μπόρχα Γκονθάλεθ στον ΟΦΗ ήταν... διαδικαστικό θέμα να βρεθεί η «χρυσή» τομή και πλέον οι δυο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ θα επιστρέψει στο Ηράκλειο την επόμενη εβδομάδα για τις τελικες συζητήσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει συμβόλαιο ως το επόμενο καλοκαίρι, ήτοι έως το 2027.

Μπορεί ο Μπόρχα να προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς, όμως και πάλι ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Ομίλου. Σε 26 εμφανίσεις είχε τρία γκολ και έξι ασίστ, ενώ ήταν κομβικός στα ημιτελικά του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, καθώς στο Παγκρήτιο σκόραρε και στη Λιβαδειά δημιούργησε το γκολ πρόκρισης του Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Στο ΒΑΚ γνωρίζουν την ποιότητά του και πως μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό που θέλει ο Κόντης από τους ακραίους οπισθοφύλακές του, ενώ από τη στιγμή που αποχώρησε ο Λέβαν Σενγκέλια δεδομένα θα γίνει κίνηση και για δεύτερο ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί στη θέση του δεξιού μπακ-χαφ, σε σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα.