Οι φίλοι του ΟΦΗ έκαναν ρεκόρ στα διαρκείας της ομάδας, καθώς προμηθεύτηκαν 7.658 «κομμάτια» για την παρθενική σεζόν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά από τρεις παρατάσεις, λόγω της υψηλής ζήτησης, ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ για την τρέχουσα σεζόν, η οποία θα είναι η παρθενική σε League Phase διοργάνωσης της UEFA και μάλιστα στο Europa League.

Οι Ομιλίτες έκαναν ρεκόρ, καθώς έδωσαν περισσότερα διαρκείας από κάθε άλλη αγωνιστική περίοδο με την «μπίλια» να κάθεται στον αριθμό 7.658!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη με τις διαδοχικές επιτυχίες της σε Κύπελλο, Super Cup αλλά και Ευρώπη έχει «κερδίσει» τον κόσμο, με τους φίλους των Κρητικών να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο (κι όχι μόνο) σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.

Ο ΟΦΗ με ανάρτηση του στο Instagram ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας, με εικαστικό που έγραφε: «7.658 ευχαριστούμε», ενώ η σχετική λεζάντα ανέφερε: «Τα ρεκόρ είναι για να καταρρίπτονται. Πάμε όλοι μαζί, να ζήσουμε μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία»