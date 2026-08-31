Europa-Conference League: Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το Football Rankings
Μπορεί η σεζόν στην ελληνική Superleague μόλις να άρχισε, ωστόσο το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι έντονο, αφού η χώρα μας θα έχει τέσσερις εκπροσώπους σε όλους τους θεσμούς της UEFA.
Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Champions League, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ στο Europa ενώ ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ από την περασμένη Παρασκευή (28/8) γνωρίζουν και τους αντιπάλους τους στις εκάστοτε League Phases.
Στο πλαίσιο αυτό, η γνωστή σελίδα Football Rankings έκανε τις προβλέψεις της για την τελική κατάταξη των ελληνικών συλλόγων σε Europa και Conference. Αρχικά, τοποθέτησε τους «ερυθρόλευκους» στην 13η θέση και τους έστειλε πάνω στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ (20η) στα Playoffs.
📌 Europa League - Predicted Final Standings.— Football Rankings (@FootRankings) August 31, 2026
✅ Top 8 into the Round of 16!
📈 9th-24th into the Knockouts!
❌ 25th-36th are Eliminated!
➡️ % Chances for all spots and detailed European predictions at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/YrypyhaTe1
Όσον αφορά το «τριφύλλι», βρίσκεται στην 18η θέση, κάτι που θα τον έστελνε πάνω στη Γκενκ στον ενδιάμεσο γύρο του Conference. Τέλος, η πρόβλεψη για την κρητική ομάδα δεν είναι και η καλύτερη, αφού ο ΟΦΗ εντοπίζεται στην 35η (προ-τελευταία) θέση του Europa, πάνω μόνο από την Τορένσε, αντίπαλο του Ολυμπιακού.
📌 Conference League - Predicted Final Standings.— Football Rankings (@FootRankings) August 31, 2026
✅ Top 8 into the Round of 16!
📈 9th-24th into the Knockouts!
❌ 25th-36th are Eliminated!
➡️ % Chances for all spots and detailed European predictions at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/JB4hvEOPN8
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