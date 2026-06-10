Ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να παραμείνει ο Μπόρχα Γκονθάλεθ στον ΟΦΗ και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Τα δεδομένα για την περίπτωση του Έντι Σαλσέδο.

Μετά την ανανέωση του Ταξιάρχη Φούντα ακόμα ένα ζήτημα παραμονής ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, του οποίου τελειώνει το συμβόλαιο, οδεύει προς οριστική κατάληξη. Ο λόγος για την περίπτωση του Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Ο Χρήστος Κόντης εισηγήθηκε από την Τρίτη (9/6) την παραμονή του Ισπανού δεξιού μπακ και άμεσα ξεκίνησαν οι συζητήσεις των Κρητικών με τους εκπροσώπους του για νέο συμβόλαιο. Ο 30χρονος ακραίος οπισθοφύλακας εξ αρχής ήθελε να μη φύγει από το Ηράκλειο και συνεπώς από τη στιγμή που και οι δυο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους φαντάζει θέμα χρόνου η ολοκλήρωση του deal.

Μπορεί ο Μπόρχα να προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς, όμως και πάλι ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Ομίλου. Σε 26 εμφανίσεις είχε τρία γκολ και έξι ασίστ, ενώ ήταν κομβικός στα ημιτελικά του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, καθώς στο Παγκρήτιο σκόραρε και στη Λιβαδειά δημιούργησε το γκολ πρόκρισης του Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Στο ΒΑΚ γνωρίζουν την ποιότητά του και πως μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό που θέλει ο Κόντης από τους ακραίους οπισθοφύλακές του, ενώ από τη στιγμή που αποχώρησε ο Λέβαν Σενγκέλια δεδομένα θα γίνει κίνηση και για δεύτερο ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί στη θέση του δεξιού μπακ-χαφ, σε σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα.

Το έτερο συμβόλαιο που λήγει είναι αυτό του Έντι Σαλσέδο, όμως σε αυτήν την περίπτωση τα πάντα είναι «ανοιχτά». Ο Ιταλός φορ με ρίζες από την Κολομβία αξιώνει συμβόλαιο με πολύ μεγαλύτερες απολαβές από όσες είχε μέχρι στιγμής στον ΟΦΗ και που σε καμία περίπτωση δεν είναι σε θέση να δώσουν οι Κρητικοί.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή και οι δυο πλευρές «ψάχνονται». Από τη μία ο 24χρονος φορ αναζητεί αυτό το συμβόλαιο χωρίς να το βρίσκει και από την άλλη στον Όμιλο εξετάζουν τις επιλογές τους για την απόκτηση βασικού επιθετικού.

Από τη στιγμή που ούτε η ομάδα ούτε ο παίκτης έχουν βρει αυτό που ψάχνουν τότε το θέμα δεν μπορεί να «κλείσει». Εφόσον ο Σαλσέδο αποφασίσει να μείνει στο Ηράκλειο και ο ΟΦΗ δεν έχει καταλήξει στον νέο του επιθετικό τότε μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο παραμονής, πάντα εντός της οικονομικής πολιτικής του κλαμπ και εφόσον ανάψει το «πράσινο» φως ο Χρήστος Κόντης, ώστε να γίνουν διαπραγματεύσεις.

Τέλος, αναμονή υπάρχει για την περίπτωση του Νίκου Αθανασίου. Ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται, ο ΟΦΗ σκοπεύει να τον αγοράσει, όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η στάση των Πειραιωτών για την υπόθεση, ώστε να «ξεκλειδώσει» και το θέμα του βασικού αριστερού μπακ της ομάδας του Χρήστου Κόντη.