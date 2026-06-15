Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Χρήστος Καρυπίδης θα βρίσκεται εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την πλευρά του ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Καρυπίδης είναι ο εκλεκτός του ΟΦΗ για να καλύψει το κενό που άφησε στο οργανόγραμμα ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος επέστρεψε στην Τρίπολη, ως Διευθυντής Ποδοσφαίρου του Αστέρα AKTOR.

Όπως αναφέραμε οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για να πορευθούν μαζί και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ θα βρεθεί εντός της ημέρας στο Ηράκλειο, όπου θα έχει τις τελικές διαπραγματεύσεις, με τον αντιπρόεδρο του κλαμπ, Ηλία Πουρσανίδη, ο οποίος είχε αναλάβει εξ αρχής την «αποστολή» να βρει το νέο στέλεχος που θα αναλάβει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Εφόσον, όπως αναμένεται, οι δυο πλευρές φτάσουν σε οριστική συμφωνία θα έχουμε άμεσα τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις, με τον Καρυπίδη να αναλαμβάνει το πόστο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου του Ομίλου και τους Κρητικούς να λύνουν το ζήτημα εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς εξ αρχής ο στόχος ήταν ο «αντι-Τσαμπούρης» να βρεθεί πριν την πρώτη προπόνηση της ομάδας.

Είναι πολύ σημαντικό σε μια τόσο ιδιαίτερη χρονιά για το κλαμπ, λόγω της παρθενικής συμμετοχής σε League Phase διοργάνωσης της UEFA να υπάρχει εντός των τειχών του ΒΑΚ ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της Ευρώπης, όπως είναι ο Καρυπίδης, ο οποίος προέρχεται από μια επταετία στο top επίπεδο ως μέλος της διοίκησης του ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ με... συνοπτικές διαδικασίες έκλεισε το θέμα του τμήματος σκάουτινγκ, με την έναρξη της συνεργασίας με τους Γουνδουλάκη και Ξουρή, οι οποίοι ήδη έχουν πιάσει δουλειά για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας, Χρήστο Κόντη, ο οποίος έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις αποφάσεις.

Πέραν της ξεχωριστής περίπτωσης του «κλεισμένου» Ανδρέα Μπουχαλάκη ο ΟΦΗ κινείται και για άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ, ενόψει της ευρωπαϊκής πρόκλησης, όμως τις τελευταίες ώρες το «βάρος» έπεσε στις διαπραγματεύσεις με τον Χρήστο Καρυπίδη. Aφού κλείσει το ζήτημα θα προχωρήσουν σε φουλ ρυθμούς και οι εξελίξεις στο κομμάτι του σχεδιασμού, έχοντας πλέον ενεργό τον νέο Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ομάδας.