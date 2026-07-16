Πουρσανίδης: «Πρώτος στόχος το Super Cup, έχουμε από τους κορυφαίους προπονητές στην Ελλάδα»

Ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, μίλησε στη NOVA κατά την κλήρωση της Super League τόσο για το νέο πρωτάθλημα, όσο και για την ερχόμενη χρονιά του κλαμπ.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης εκπροσώπησε τον ΟΦΗ στην κλήρωση της Stoiximan Super League για τη νέα χρονιά και σε αυτό το πλαίσιο μίλησε στην κάμερα της NOVA. Ο αντιπρόεδρος των Κυπελλούχων Ελλάδας αναφέρθηκε στα βήματα προόδου του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ έθεσε ως πρώτο στόχο για τον Όμιλο την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Παράλληλα ο κ. Πουρσανίδης έκανε ειδική αναφορά στον Χρήστο Κόντη, τον οποίο χαρακτήρισε ως εκ των κορυφαίων προπονητών στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις του Ηλία Πουρσανίδη

«Από το καλημέρα στα δύσκολα και παίζοντας για ένα τρόπαιο, το Super Cup είναι ο πρώτος στόχος μας είναι και εκεί στραμμένη η προσοχή μας. Εύχομαι το πρωτάθλημα μας να είναι ολοένα και καλύτερο κάθε χρόνο και οι αγώνες να φέρνουν ακόμα περισσότερο χρόνο στα γήπεδα.

Έχουν γίνει σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια και από την εξέλιξη των αγωνιστικών και πόσο συναρπαστικά είναι μέχρι την τελευταία αγωνιστική και αυτό συνέβη γιατί όλοι δουλεύουν σοβαρά ώστε να έχουμε ένα αξιόπιστο και συναρπαστικό πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ μεγαλώνει κάθε χρόνο, είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ρόστερ μας, έχουμε μια βάση που σε μεγάλο ποσοστό είναι το ίδιο, έχουμε έναν προπονητή που είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, θα έρθουν παίκτες που θα βοηθήσουν και θα έχουμε μια συναρπαστική χρονιά».