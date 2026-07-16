Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας της σεζόν 2026-27, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27 και πλέον οι 14 ομάδες γνωρίζουν το δρόμο τους στις 26 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας.

Θυμίζουμε πως για ακόμα μια χρονιά το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου δεν είναι «καθρέφτης» του πρώτου αλλά τελείως διαφορετικό.

Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας της Super League 2026-27

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

ΑΕΚ – Ηρακλής

Καλαμάτα – Άρης

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

Άρης – ΟΦΗ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Βόλος – Ηρακλής

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Καλαμάτα

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Άρης

Ατρόμητος – Καλαμάτα

Βόλος – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Αστέρας AKTOR

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Βόλος

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Άρης

Ηρακλής – Ατρόμητος

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Άρης – Ηρακλής

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος

Άρης – Βόλος

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Ηρακλής – Λεβαδειακός

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – ΟΦΗ

Κηφισιά – Άρης

Λεβαδειακός – Βόλος

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Ηρακλής

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός

Άρης – Ατρόμητος

Βόλος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Κηφισιά

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Ατρόμητος – Βόλος

Καλαμάτα – Ηρακλής

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Άρης

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα

Άρης – Παναιτωλικός

Βόλος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Ηρακλής – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

Αστέρας AKTOR – Άρης

Καλαμάτα – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Βόλος

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Άρης – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Βόλος – Αστέρας AKTOR

Κηφισιά – Καλαμάτα

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – Άρης

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

Καλαμάτα – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Βόλος

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Βόλος

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Καλαμάτα – Παναιτωλικός

Κηφισιά – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Άρης

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ

Άρης – ΑΕΚ

Βόλος – Λεβαδειακός

Κηφισιά – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – Ηρακλής

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός

Άρης – ΠΑΟΚ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

Ηρακλής – Βόλος

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Καλαμάτα

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Βόλος – Άρης

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

Λεβαδειακός – Ηρακλής

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

Άρης – Κηφισιά

Βόλος – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ηρακλής – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Βόλος

Λεβαδειακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Κηφισιά

Άρης – Παναθηναϊκός

Βόλος – Ατρόμητος

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Ηρακλής – ΟΦΗ

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός

Ατρόμητος – Ηρακλής

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

Άρης – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – Καλαμάτα

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Κηφισιά

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Άρης

Παναθηναϊκός – Βόλος

Παναιτωλικός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Άρης – Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Βόλος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Ηρακλής – Καλαμάτα

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

Αστέρας AKTOR – Βόλος

Καλαμάτα – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Παναιτωλικός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Ηρακλής – ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027