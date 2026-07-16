Κλήρωση Super League: To πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27 και πλέον οι 14 ομάδες γνωρίζουν το δρόμο τους στις 26 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας.
Θυμίζουμε πως για ακόμα μια χρονιά το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου δεν είναι «καθρέφτης» του πρώτου αλλά τελείως διαφορετικό.
Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας της Super League 2026-27
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
- ΑΕΚ – Ηρακλής
- Καλαμάτα – Άρης
- Ολυμπιακός – Ατρόμητος
- ΟΦΗ – Βόλος
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR
- ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
- Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
- Άρης – ΟΦΗ
- Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- Βόλος – Ηρακλής
- Κηφισιά – ΑΕΚ
- Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
- Παναιτωλικός – Καλαμάτα
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
- ΑΕΚ – Άρης
- Ατρόμητος – Καλαμάτα
- Βόλος – Ολυμπιακός
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- ΟΦΗ – Κηφισιά
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Ηρακλής – Αστέρας AKTOR
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
- Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
- Καλαμάτα – Βόλος
- Κηφισιά – Λεβαδειακός
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ
- Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
- ΠΑΟΚ – Άρης
- Ηρακλής – Ατρόμητος
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
- Άρης – Ηρακλής
- Ατρόμητος – Κηφισιά
- Βόλος – ΑΕΚ
- Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
- Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
- ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR
- Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
- ΑΕΚ – ΟΦΗ
- Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
- Άρης – Βόλος
- Κηφισιά – Παναιτωλικός
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
- Ηρακλής – Λεβαδειακός
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
- Ατρόμητος – ΑΕΚ
- Καλαμάτα – ΟΦΗ
- Κηφισιά – Άρης
- Λεβαδειακός – Βόλος
- Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR
- Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
- ΠΑΟΚ – Ηρακλής
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
- ΑΕΚ – Παναιτωλικός
- Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός
- Άρης – Ατρόμητος
- Βόλος – Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός – Καλαμάτα
- ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
- Ηρακλής – Κηφισιά
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
- Ατρόμητος – Βόλος
- Καλαμάτα – Ηρακλής
- Κηφισιά – Ολυμπιακός
- Λεβαδειακός – Άρης
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- Παναιτωλικός – ΟΦΗ
- ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
- ΑΕΚ – Λεβαδειακός
- Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα
- Άρης – Παναιτωλικός
- Βόλος – Κηφισιά
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- ΟΦΗ – Ατρόμητος
- Ηρακλής – Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
- Αστέρας AKTOR – Άρης
- Καλαμάτα – ΑΕΚ
- Λεβαδειακός – Ατρόμητος
- Ολυμπιακός – Ηρακλής
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
- Παναιτωλικός – Βόλος
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Άρης – Ολυμπιακός
- Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- Βόλος – Αστέρας AKTOR
- Κηφισιά – Καλαμάτα
- ΟΦΗ – Λεβαδειακός
- Ηρακλής – Παναιτωλικός
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
- Παναθηναϊκός – Άρης
- Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
- Καλαμάτα – Λεβαδειακός
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- ΟΦΗ – Ηρακλής
- Παναιτωλικός – Ατρόμητος
- ΠΑΟΚ – Βόλος
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
- ΑΕΚ – Βόλος
- Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- Καλαμάτα – Παναιτωλικός
- Κηφισιά – ΟΦΗ
- Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- Ηρακλής – Άρης
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
- Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ
- Άρης – ΑΕΚ
- Βόλος – Λεβαδειακός
- Κηφισιά – Ατρόμητος
- Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- ΟΦΗ – Καλαμάτα
- Παναθηναϊκός – Ηρακλής
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
- ΑΕΚ – Ατρόμητος
- Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
- Άρης – ΠΑΟΚ
- Καλαμάτα – Ολυμπιακός
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ
- Παναιτωλικός – Κηφισιά
- Ηρακλής – Βόλος
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
- ΑΕΚ – Καλαμάτα
- Ατρόμητος – Παναιτωλικός
- Βόλος – Άρης
- Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
- Λεβαδειακός – Ηρακλής
- ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
- Άρης – Κηφισιά
- Βόλος – ΟΦΗ
- Καλαμάτα – Αστέρας AKTOR
- Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
- Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
- Παναιτωλικός – ΑΕΚ
- Ηρακλής – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
- Αστέρας AKTOR – Ηρακλής
- Ατρόμητος – Άρης
- Κηφισιά – Βόλος
- Λεβαδειακός – Καλαμάτα
- ΟΦΗ – ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
- ΑΕΚ – Κηφισιά
- Άρης – Παναθηναϊκός
- Βόλος – Ατρόμητος
- Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR
- Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
- Ηρακλής – ΟΦΗ
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
- Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός
- Ατρόμητος – Ηρακλής
- Λεβαδειακός – Κηφισιά
- Ολυμπιακός – Βόλος
- ΟΦΗ – Άρης
- Παναθηναϊκός – Καλαμάτα
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
- ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR
- Άρης – Λεβαδειακός
- Ατρόμητος – ΟΦΗ
- Βόλος – Καλαμάτα
- Κηφισιά – ΠΑΟΚ
- Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
- Ηρακλής – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
- Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ
- Καλαμάτα – Κηφισιά
- Λεβαδειακός – ΑΕΚ
- Ολυμπιακός – Άρης
- Παναθηναϊκός – Βόλος
- Παναιτωλικός – Ηρακλής
- ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- Άρης – Αστέρας AKTOR
- Ατρόμητος – Λεβαδειακός
- Βόλος – ΠΑΟΚ
- Κηφισιά – Παναθηναϊκός
- ΟΦΗ – Παναιτωλικός
- Ηρακλής – Καλαμάτα
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
- Αστέρας AKTOR – Βόλος
- Καλαμάτα – Ατρόμητος
- Ολυμπιακός – Κηφισιά
- Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
- Παναιτωλικός – Άρης
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- Ηρακλής – ΑΕΚ
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- Άρης – Καλαμάτα
- Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR
- Βόλος – Παναιτωλικός
- Κηφισιά – Ηρακλής
- Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
- ΟΦΗ – Ολυμπιακός
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