Ο ΟΦΗ συμφώνησε και προχωρά στην απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη από τον Παναιτωλικό.

Ο ΟΦΗ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για τα επόμενα δύο χρόνια, με τον Κρητικό χαφ να επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για λογαριασμό της ομάδας του Ηρακλείου.

Αμέσως μόλις λύσει και τυπικά τη συνεργασία του με τον Παναιτωλικό πρόκειται να ολοκληρώσει τη διαδικασία της μεταγραφής του και να ενταχθεί στους Ομιλίτες. Όπως είχατε διαβάσει, ο 33χρονος μέσος αποτελούσε μια από τις προσωπικές επιλογές του Χρήστου Κόντη, ενώ για την απόκτησή του ενεργοποιήθηκε το χαμηλό buy out που υπήρχε στο συμβόλαιο του με την ομάδα του Αγρινίου.

Το πλούσιο βιογραφικό του Μπουχαλάκη δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις σχετικά με την ποιότητά του, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί επί χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο με περισσότερες από 60 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των Champions League και Europa League.

Παράλληλα, έχει αναδειχθεί έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, ενώ έχει υπάρξει στέλεχος της Εθνικής μας ομάδας με 47 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Οι ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΟΦΗ αναμένονται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες της αποδέσμευσής του.