Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον πρώην τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, Χρήστο Καρυπίδη, ώστε να αναλάβει τη θέση του Διευθυντή ποδοσφαίρου.

Ο ΟΦΗ από την ημέρα που ο Σάββας Τσαμπούρης αποφάσισε να επιστρέψει στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR βρίσκεται σε αναζήτησε στελέχους που θα αναλάβει το ρόλο του υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος και η υπόθεση έχει μπει στο τελικό στάδιο. Η περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει οι Κρητικοί είναι αυτή του Χρήστου Καρυπίδη.

Ο Αντιπρόεδρος του κλαμπ, Ηλίας Πουρσανίδης, είναι αυτός που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή την υπόθεση να βρει το νέο στέλεχος της ομάδας και μετά από κύκλο διαπραγματεύσεων με αρκετούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και ο Μάκης Μπελεβώνης, πλέον έχει εστιάσει τις συζητήσεις με τον μέχρι πρότινος τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει συμφωνία, όμως η υπόθεση είναι σε καλό δρόμο.

Ο Χρήστος Καρυπίδης είναι κάτοχος διπλώματος MIP (UEFA Executive Master for International Players), αλλά και UEFA A. Δετέλεσε αρχικά Διευθυντής Ποδοσφαιρικού τμήματος και στη συνέχεια Τεχνικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ από το 2019.

Ο ρόλος του ήταν ιδιαίτερα κομβικός και αφορούσε τόσο στην ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, όσο στην υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού μαζί με τον προπονητή, αλλά και στην άμεση συνεργασία με την Ακαδημία για την προώθηση των πιο ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών. Μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει σπουδαία δουλειά αυτά τα χρόνια, όπως φαίνεται από τους παίκτες που προωθήθηκαν και πολλοί εξ αυτών έφεραν σημαντικά έσοδα στους Ασπρόμαυρους, όπως οι Κουλιεράκης, Τζόλης και Τζίμας.

Ως στέλεχος του ΠΑΟΚ ανέλαβε μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, κατά την οποία μέτρησε 380 συμμετοχές, μεταξύ άλλων με τις φανέλες των ΠΑΟΚ και Χαρτς, ενώ χρίστηκε και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων. Ως στέλεχος των Ασπρόμαυρων αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης, του εκάστοτε προπονητή και των ποδοσφαιριστών.

Με τον ΠΑΟΚ πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024 και το κύπελλο του 2021, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο και στην ευρωπαϊκή παρουσία των Θεσσαλονικιών, αφού λόγω της ακαδημαϊκής του εξειδίκευσης (UEFA MIP), είχε αναπτύξει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Πρόκειται για το στέλεχος που ηγούνταν της αποστολής του ΠΑΟΚ στους ευρωπαϊκούς αγώνες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τους Θεσσαλονικείς να φτάνουν δις στα προημιτελικά του Conference League.