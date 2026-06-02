Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε πως ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής ανέλαβαν το τμήμα Scouting της ομάδας.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής είναι τα νέα μέλη της «οικογένειας» του ΟΦΗ, καθώς διαδέχτηκαν τους Χρήστο Παπαντωνόπουλο και Δημήτρη Μάρκο στο τμήμα scouting του κλαμπ.

Οι Κρητικοί κινήθηκαν άμεσα και έκλεισαν το σημαντικό κενό που προέκυψε στην ομάδα και μάλιστα με δυο ανθρώπους με εμπειρία και σημαντικές επιτυχίες στο χώρο.

Παράλληλα στον Όμιλο κινούνται δίχως βιασύνη και για τον εκλεκτό που θα καλύψει τη θέση του Team Manager, ως αντικαταστάτης του Σάββα Τσαμπούρη, ο οποίος «μετακόμισε» στην Τρίπολη για τον Αστέρα AKTOR.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής θα στελεχώσουν το τμήμα scouting της ομάδας μας.

Ο Φανούρης Γουνδουλάκης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, κάτοχος διπλώματος UEFA A, εντάχθηκε το 2019 στο τμήμα scouting της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπου παρέμεινε για έξι χρόνια και με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 2023. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι πρότινος, ανήκε στο τμήμα scouting της ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

O Δημήτρης Ξουρής είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Performance Analysis, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και κάτοχος διπλώματος UEFA Β.

Αποτέλεσε έναν από τους συνεργάτες του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2022-23, στο τέλος της οποίας οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το νταμπλ, μένοντας συνολικά στην ΑΕΚ για τρία χρόνια, από το 2022 ως το 2025.

Επίσης έχει εργαστεί ως scout στις ΠΑΕ ΑΕΛ, Ιωνικό, Λαμία, Πανιώνιο και Παναχαϊκή.

Φανούρη και Δημήτρη, καλώς ήρθατε στην οικογένεια του ΟΦΗ!».