Τα τυπικά απομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκας στην Καλαμάτα.

Η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκας στην Καλαμάτα μοιάζει δεδομένη, όπως έχουμε αναφέρει εδώ και λίγες μέρες.

Ο διεθνής Κοσταρικανός εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στη Χαρτς θα ενταχθεί στο ρόστερ της Καλαμάτας εν όψει της νέας σεζόν. Το ερωτηματικό είναι αν θα γίνει με κανονική μεταγραφή ή με δανεισμό.

Ο Βάργκας, γεννημένος στις 17/4/02 στην Κόστα Ρίκα, ανήκει στη Χαρτς από το 2023 και πέρασε το τελευταίο εξάμηνο αγωνιζόμενος ως δανεικός στην πατρίδα του με τη φανέλα της Αλαχουελένσε στην Α' εθνική κατηγορία, με την οποία μέτρησε 13 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Ο δεξιοπόδαρος άσος με ύψος 1,78 έχει παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς με τη φανέλα της Χαρτς κατέγραψε 84 εμφανίσεις, σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας οκτώ ασίστ. Στο παρελθόν είχε δοθεί δανεικός και στην Ερεδιάνο της Κόστα Ρίκα.