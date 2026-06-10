Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις αποφάσεις σχετικά με την αδειοδότηση, με την Καλαμάτα να μην παίρνει την άδεια για τη Stoiximan Superleague.

Με πρόστιμο τιμωρήθηκαν τόσο ο Ηρακλής όσο και η Καλαμάτα από το πρωτοβάθμιο όργανο λόγω των φακέλων που κατέθεσαν για άδεια στη Stoiximan Superleague, με τη δεύτερη να μην την παίρνει κιόλας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η ομάδα της Μεσσηνίας δεν κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα και έτσι πάρθηκε η απόφαση να μην της χορηγηθεί η άδεια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νεοφώτιστοι να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια καθώς θα κάνουν έφεση, με τη σιγουριά ότι όλα θα είναι όπως πρέπει και η Καλαμάτα δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα ενόψει της επιστροφής της στα μεγάλα σαλόνια.

Αναλυτικά:

«Αναλυτικά οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης: “Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

1. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 – 2025 ΠΑΕ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

1. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ “Η ΝΙΚΗ” 1924 ΠΑΕ

2. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ ΠΑΕ

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΕ

4. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ –Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν χορηγεί άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις Super League 1 και Super Legue 2, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, στην:

ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

ΠΑΕ Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2:

1. ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΕ

3. Π.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ

4. Π.Α.Ε. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

5. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους“.»