Ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, βρέθηκε στην τελετή λήξης της Ακαδημίας ποδοσφαίρου Νικητές Χαλανδρίου και μίλησε στους νεαρούς αθλητές για τις αξίες που πρέπει να έχουν ως ποδοσφαιριστές και ως άνθρωποι.

Μια μέρα πριν πιάσει δουλειά στην προετοιμασία της Καλαμάτας ενόψει της σεζόν της επιστροφής της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου ο προπονητής της Μαύρης Θύελλας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε μια ευχάριστη έκπληξη σε νεαρούς αθλητές.

Ο 41χρονος τεχνικός έδωσε το παρών στην τελετή λήξης της Ακαδημίας ποδοσφαίρου Νικητές Χαλανδρίου και μίλησε στα παιδιά για τις αξίες που πρέπει να έχουν ως ποδοσφαιριστές αλλά κυρίως ως άνθρωποι, το οποίο είναι και το βασικό μέλημα των τμημάτων υποδομών.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο Έλληνας κόουτς μοίρασε και τους αναμνηστικούς επαίνους στα παιδιά, τα οποία είχαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ακούσουν ωραία ποδοσφαιρικά λόγια και χρήσιμα μηνύματα από έναν άνθρωπο που είναι επί σειρά ετών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και πλέον έκανε το βήμα ως «Σουπερλιγκάτος» κόουτς.