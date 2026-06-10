Μαρκόντες: Καλαμάτα - Σε επαφές με τον Δανό μέσο
Μία σημαντική μεταγραφή προσπαθεί να υλοποιήσει η Καλαμάτα, αφού διαπραγματεύεται τη σύναψη συνεργασίας με τον Εμιλιάνο Μαρκόντες των 147 αγώνων στη Championship. Ο 31χρονος Δανός επιθετικός μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Νόριτς μετά από δύο χρόνια παρουσίας στα «καναρίνια».
Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 17 αγώνες έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ ξεπερνώντας τα 700 αγωνιστικά λεπτά.
Ξεκίνησε την καριέρα του στη Νόρτζελαντ, αργότερα πήγε ως ελεύθερος στην Μπρέντφορντ (97 συμ. 7 γκολ και 13 ασίστ), απ' όπου πήγε δανεικός στη Μίντιλαντ. Επόμενη στάση του ήταν στη Μπόρνμουθ (24 συμ.7 γκολ και 1 ασίστ), ξανά ως ελεύθερος, από την οποία πήγε ως δανεικός σε Νόρτζελαντ και Χιμπέρνιαν.
Έχει υπάρξει διεθνείς με όλες τις μικρές ομάδες της εθνικής Δανίας, εκτός από το ανδρικό τμήμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.