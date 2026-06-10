Η Καλαμάτα βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρκόντες που αριθμεί περισσότερα από 140 ματς στην Championship.

Μία σημαντική μεταγραφή προσπαθεί να υλοποιήσει η Καλαμάτα, αφού διαπραγματεύεται τη σύναψη συνεργασίας με τον Εμιλιάνο Μαρκόντες των 147 αγώνων στη Championship. Ο 31χρονος Δανός επιθετικός μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Νόριτς μετά από δύο χρόνια παρουσίας στα «καναρίνια».

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 17 αγώνες έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ ξεπερνώντας τα 700 αγωνιστικά λεπτά.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Νόρτζελαντ, αργότερα πήγε ως ελεύθερος στην Μπρέντφορντ (97 συμ. 7 γκολ και 13 ασίστ), απ' όπου πήγε δανεικός στη Μίντιλαντ. Επόμενη στάση του ήταν στη Μπόρνμουθ (24 συμ.7 γκολ και 1 ασίστ), ξανά ως ελεύθερος, από την οποία πήγε ως δανεικός σε Νόρτζελαντ και Χιμπέρνιαν.

Έχει υπάρξει διεθνείς με όλες τις μικρές ομάδες της εθνικής Δανίας, εκτός από το ανδρικό τμήμα.