Καλαμάτα: Έκλεισε τον Κένεθ Βάργκας
Ακόμα μια μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Καλαμάτα, καθώς έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία για την απόκτηση του Κένεθ Βάργκας.
Ο διεθνής Κοσταρικανός αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Μαύρη Θύελλα μέσα στις επόμενες ημέρες και να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης της εν όψει της νέας σεζόν στη Super League.
Η διοίκηση της ομάδας έκανε δικό της τον παίκτη με κανονική μεταγραφή, καταβάλλοντας ένα ποσό στη σκωτσέζικη Χαρτς, στην οποία ανήκει από το 2023.
Ο Βάργκας, γεννημένος το 2002 στην Κόστα Ρίκα, πέρασε το τελευταίο εξάμηνο αγωνιζόμενος ως δανεικός στην πατρίδα του με τη φανέλα της Αλαχουελένσε στην Α' εθνική κατηγορία. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίζει κυρίως ως δεξί εξτρέμ, ωστόσο μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στην αριστερή πτέρυγα, όσο και στην κορυφή της επίθεσης.
Ο δεξιοπόδαρος άσος έχει παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς με τη φανέλα της Χαρτς κατέγραψε 84 εμφανίσεις, σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας οκτώ ασίστ. Στο παρελθόν είχε δοθεί δανεικός και στην Ερεδιάνο της Κόστα Ρίκα.
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