Η Καλαμάτα προχώρησε σε μία ανανέωση, επεκτείνοντας για δύο χρόνια την συνεργασία της με τον Έλληνα αμυντικό, Πέτρο Καλουτσικίδη.

Η Καλαμάτα, μετά τις αποχωρήσεις, προχώρησε και επίσημα στις ανανεώσεις. Η ομάδα από τη Μεσσηνία, με ανακοίνωση της, γνωστοποίησε πως επέκτεινε τη συνεργασία της με τον αμυντικό Πέτρο Καλουτσικίδη για δύο ακόμη χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας οπισθοφύλακας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και αποτέλεσε ένα από τα βασικά γρανάζια στην περσινή εξαιρετική πορεία της ομάδας, καταγράφοντας 1 γκολ και 6 ασίστ σε 24 συμμετοχές, θα παραμείνει στη Μαύρη Θύελλα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πέτρο Καλουτσικίδη για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Πέτρος αποτέλεσε ένα από τα βασικά γρανάζια (24 συμμετοχές, 1 γκολ, 6 ασίστ) στην περσινή εξαιρετική πορεία της ομάδας μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων, στην άνοδο, καθώς και στην κατάκτηση του Super Cup.

Η συνέχιση της συνεργασίας μας αποτελεί επισφράγιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής μας φιλοδοξίας για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Πέτρο, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμη επιτυχίες με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας!».