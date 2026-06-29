Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η Καλαμάτα προχώρησε σε μια σπουδαία προσθήκη εντάσσοντας στο δυναμικό της τον Άρνορ Σίγκουρντσον.

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Άρνορ Σίγκουρντσον!

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η Μαύρη Θύελλα προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή εν όψει της νέας σεζόν στη Super League, εντάσσοντας στο δυναμικό της έναν πολύπειρο ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνει ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Μπλάκμπερν, η Βενέτσια και η Μάλμε, ενώ έχει ζήσει αξέχαστες ευρωοπαϊκές βραδιές με αποκορύφωμα τα γκολ του στο Champions League κόντρα σε μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ρόμα.

Ο ίδιος είναι και διεθνής με 36 συμμετοχές στην εθνική Ισλανδίας, επομένως αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που συνεχίζει να «χτίζεται» για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Σίγκουρντσον θα φτάσει στην Ελλάδα στις αρχές του Ιουλίου και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην υπόλοιπη ομάδα που θα έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία της.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άρνορ Σίγκουρντσον (Arnór Sigurdsson), ο οποίος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη σουηδική Μάλμε (Malmö FF).

Με καταγωγή από την Ισλανδία, ο 27χρονος αγωνίζεται ως εξτρέμ, ενώ μπορεί να παίξει και ως δεκάρι.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακράνες (ÍA Akranes), ενώ τον Μάρτιο του 2017 πήρε μεταγραφή στην Νόρκεπινγκ (IFK Norrköping – 28 συμμετοχές, 5 γκολ, 4 ασίστ). Ενάμιση χρόνο αργότερα, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας (CSKA Moscow) πλήρωσε το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει και με την ρωσική ομάδα κατέγραψε 87 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ. Από τα highlights της παρουσίας του στη Ρωσία το γκολ που σκόραρε μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και αυτό απέναντι στη Ρόμα, στη φάση των ομίλων του Champions League.

Ακολούθησε ο δανεισμός του σε Βενέτσια (Venezia FC), Νόρκεπινγκ (IFK Norrköping – 26 συμμετοχές, 15 γκολ, 5 ασίστ) και Μπλάκμπερν (Blackburn Rovers – 41 συμμετοχές, 8 γκολ, 5 ασίστ), ενώ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στη Μάλμε (27 συμμετοχές, 2 γκολ).

Είναι επίσης 36 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας, έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ.

Άρνορ, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!