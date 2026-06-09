Ο 35χρονος Λορέντσο Ινσίνιε είχε 90λεπτα στην Πεσκάρα και μπορεί να γίνει ηγέτης του Ηρακλή.

Ο Λορέντσο Ινσίνιε, όπως ανέφεραν οι Ιταλοί είναι σ' επαφές με τον Ηρακλή. Νωρίτερα, σημειώσαμε ότι ο Ιταλός μεσοεπιθιετικός είχε αρκετά παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν με την Πεσκάρα στη Serie B.

Στις 4 Ιουνίου ο Ινσίνιε έκλεισε τα 35 του χρόνια. Ο βραχύσωμος εξτρέμ (1.63), ο οποίος γεννήθηκε το 1991, επέστρεψε στην πατρίδα του, έπειτα από 3,5 χρόνια στο MLS με τη φανέλα του Τορόντο. Έπαιξε 76 φορές με την ομάδα του Τορόντο και είχε 19 γκολ και 16 ασίστ.

Όλα αυτά, ενώ άφησε μία τεράστια και πλούσια καριέρα πίσω του. Με τη φανέλα της Νάπολι μάγεψε και είχε συνολικά 434 αγώνες, 122 γκολ και 95 ασίστ. Αριθμοί εξαιρετικοί, που δεν μπορεί φυσικά να τους αγνοήσει ο Ηρακλής. Κι ας ανήκουν στο παρελθόν. Αναφερόμαστε σε παίκτη που είχε 54 αγώνες και 10 γκολ με τη Σκουάντρα Ατζούρα.

Το σημαντικό είναι τι μπορεί να βρει τώρα στο πρόσωπο του Ινσίνιε ο Ηρακλής. Μπορεί να βρει έναν... Τάισον. Δεν αναφερόμαστε στην ποιότητα κι αν είναι ισάξιοι ή κάποιος είναι καλύτερος, αλλά στη νοοτροπία και τον επαγγελματισμό. Ναι, στα 35 τους χρόνια πολλοί παίκτες που έγραψαν χιλιόμετρα σε σπουδαίο πρωτάθλημα και λατρεύτηκαν από τον κόσμο, δεν είναι εύκολο να έχουν την ίδια δίψα στο ελληνικό πρωτάθλημα και σε μία ομάδα, που έχει δυναμική, αλλά επέστρεψε φέτος έπειτα από χρόνια εκεί που ανήκει. Ο Βάλτερ Ματσάρι εδώ είναι η σημαντική παράμετρος. Και για να τον θέλει, όπως λένε οι Ιταλοί, γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει από τον 35χρονο Ινσίνιε.

Καταγράψαμε, λοιπόν, ότι ο Ινσίνιε είχε καλή παρουσία στην Πεσκάρα. Έστω κι αν πρόκειται για τη δεύτερη κατηγορία, από τις 31 Γενάρη μέχρι τις 8 Μαϊου, σε λιγότερο από 3,5 μήνες μέτρησε 13 αγώνες με 5 γκολ και 3 ασίστ. Ήταν βασικός στα 11 από τα 13 παιχνίδια και στα τελευταία 8, είχε 7 90λεπτα και στο 8ο έπαιξε 89 λεπτά.

Άρα, δεν θεωρείται... παλαίμαχος. Στα βίντεο που υπάρχουν από την πρόσφατη παρουσία του στην Πεσκάρα κι όχι το μακρινό παρελθόν, έπαιζε αριστερά. Με το καλό του δεξί πόδι έκανε κίνηση προς τα μέσα για να εκτελέσει ή να πασάρει.

Είχε ταχύτητα ικανοποιητική για την ηλικία του, σε βαθμό που άφηνε πίσω του και τα στόπερ. Επιπλέον, ήταν αυτός που εκτελούσε τις στατικές φάσεις. Στα 35 του ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία στην Ιταλία, σαφώς και δεν είναι απλό να βρει τεράστιο κίνητρο στην Ελλάδα και τον Ηρακλή. Με τον έμπειρο Ματσάρι, όμως κι αν το περιβάλλον είναι υγιές, ο Ινσίνιε έχει όλη την ποιότητα και τις δυνάμεις ακόμα για να γίνει ηγέτης του γηραιού. Σημείο αναφοράς. Ο... Τάισον του Ηρακλή.

Ο Βραζιλιάνος του συμπολίτη ΠΑΟΚ ήρθε κι αυτός μία μέρα αφού έκλεισε τα 35 του χρόνια. Στις 13/1/88 γεννήθηκε, στις 14/1/23 ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Όλοι είδαν τι έκανε ο Τάισον. Ο Ινσίνιε επίσης παίζει κυρίως αριστερό εξτρέμ. Σύμπτωση; Υπάρχουν ονόματα που ήρθαν σε μεγάλη ηλικία και δεν ακούμπησαν. Υπήρξαν κι εξαιρέσεις. Όπως ο Τάισον, ο Βαλμπουενά φυσικά. Μπορεί σ' αυτή την κατηγορία ν' ανήκει και ο Ινσίνιε. Ο Ηρακλής έχει ανάγκη έναν ηγέτη και ο Ιταλός έχει νοοτροπία νικητή και μαχητή.