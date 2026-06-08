Ο Ηρακλής κινείται σε έντονους μεταγραφικούς ρυθμούς και παλεύει να φέρει στην Ελλάδα τον Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό εξάμηνο στη Serie B.

Μετά την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρι, ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και θέλει να αναβαθμιστεί σε όλες τις γραμμές προκειμένου να εμφανιστεί ανταγωνιστικός μετά την επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια.

Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι αποκάλυψε ότι ο Γηραίος έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να φέρει στην Ελλάδα τον Λορέντσο Ινσίνιε. Πρόκειται για ένα... μπαμ από πλευράς της ελληνικής ομάδας καθώς ο 35χρονος εξτρέμ έχει πλούσιο βιογραφικό και προέρχεται από ένα γεμάτο 6μηνο στη Serie B με την Πεσκάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία, ο Πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία, δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και από τη στιγμή που η Πεσκάρα έπεσε στη Serie C, δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν ανανέωσης που είχε.

Μιλάμε για έναν από τους θρύλους της σύγχρονης ιστορίας της Νάπολι καθώς είναι γέννημα-θρέμμα της ομάδας και σε 434 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 122 γκολ με 95 ασίστ ενώ είναι 54 φορές διεθνής με την Ιταλία. Ακολούθησε το Τορόντο στο MLS και τον περασμένο Γενάρη επέστρεψε στη Πεσκάρα.

Σε αυτό το διάστημα είχε 13 συμμετοχές στη Serie B με απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ, παρουσιάζοντας ένα αρκετά καλό πρόσωπο. Βέβαια, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί προσωπική επιλογή του Βάλτερ Ματσάρι, καθώς οι δυο τους υπήρξαν μαζί στη Νάπολι τη σεζόν 2012/13, όπου ο Ινσίνιε ήταν βασικός με 44 ματς στο παλμάρε του, πέντε τέρματα και εννιά ασίστ.