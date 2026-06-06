Ζερμπίν: Ηρακλής - Ενδιαφέρεται για τον Ιταλό εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
Όπως αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ηρακλής κατόπιν επιθυμίας του Βάλτερ Ματσάρι έχει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον Αλέσιο Ζερμπίν.
Πρόκειται για τον 27χρονο Ιταλό δεξιό εξτρέμ, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Κρεμονέζε από τη Νάπολι, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2028.
Φέτος ο Ζερμπίν είχε 33 συμμετοχές με την Κρεμονέζε και τρεις ασίστ. Πάντως, όπως προσθέτει ο Ντι Μάρτζιο, τη δεδομένη στιγμή ο παίκτης δεν πείθεται από την πρόταση του «Γηραιού».
Ο Ζερμπίν ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ίντερ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Κ19 της Νάπολι, με την πρώτη ομάδα της οποίας μετράει 27 συμμετοχές μέχρι σήμερα. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Προ Βέρτσελι, Φροζινόνε, Βιτέρμπεσε, Τσεζένα, Γκοτσάνο, Βενέτσια και Μόντσα.
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