Ηρακλής: «Θέλει τον Ντάριο Σάριτς», σύμφωνα με τον Σιρά
Ο Ηρακλής επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 9 χρόνια και «χτίζει» την ομάδα της νέας σεζόν, η οποία θα χρειαστεί αρκετές προσθήκες. Μια περίπτωση που «συνδέεται» με τους Θεσσαλονικείς είναι αυτή του Ντάριο Σάριτς.
Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά, ο Γηραιός είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για τον 29χρονο χαφ της Αντάλιασπορ, δίχως να είναι η μοναδική. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Βόσνιος απασχολεί τόσο τη Λίνκολν Σίτι, όσο και την Μπόλτον, οι οποίες αγωνίζονται στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
🚨 Excl. - #Iraklis, #LincolnCity and #Bolton have shown interest in #Antalyaspor’s midifelder Dario #Saric. Opened talks. #transfersJune 7, 2026
Ο γεννημένος στην Ιταλία μέσος, ύψους 1,80μ., είναι «8αρι», με την ευχέρεια να αγωνιστεί και στο «10», ενώ αγωνίστηκε στην Τουρκία την περασμένη σεζόν ως δανεικός από την Παλέρμο. Συνολικά μέτρησε 28 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 2 ασίστ, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Ο 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας έχει αγωνιστεί στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Ιταλία, καθώς έχει περάσει επίσης από Κάρπι, Σιένα και Άσκολι, οπότε πρόκειται για παίκτη που τον γνωρίζει καλά ο νέος προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι.
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