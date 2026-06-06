Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τρεις μεγάλους στόχους του Παναθηναϊκού, για τη χρονική πίεση δεδομένων των πολλών αναγκών στο μεταγραφικό πεδίο και για τον κίνδυνο που ελλοχεύει.

Ηρθε, είδε, συζήτησε και απήλθε ο Γιάκομπ Νίστρπουπ. Απήλθε με το κινητό... ανοιχτό βεβαίως. Διότι τώρα πια – αφού γνωρίστηκε με... όλους και συζήτησε επί μακρόν με τον Στέφανο Κοτσόλη για το ρόστερ του Παναθηναϊκού στην επόμενη σεζόν, το πλάνο μπαίνει στην πιο δύσκολη και καθοριστική φάση του. Θα ακολουθήσουν πολλά στάδια κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής σεζόν, αλλά οι επόμενες δύο – τρεις εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να δούμε ποιους νέους παίκτες θα έχει μαζί του στην περίοδο προετοιμασίας ο Δανός κόουτς. Δεν απομένουν δα και πολλές μέρες πια. Μαζί με το Μουντιάλ αρχίζει και η προετοιμασία του Τριφυλλιού και στις 24 Ιουνίου αναχωρούν για Ολλανδία.

Οι προτεραιότητες και το ερώτημα για έναν ή δύο νέους επιθετικούς

H πρώτη φάση του σχεδίου ήταν η πιο εύκολη. Η αποχώρηση των παικτών για τους οποίους αποφασίστηκε η μη ανανέωση των συμβολαίων τους. Στη δεύτερη φάση ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει την πίεση χρόνου, διότι οι ανοιχτές υποθέσεις είναι πολλές. Δεν έχει βασικό τερματοφύλακα, δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ, δεν έχει δεύτερο αριστερό μπακ. Θέλει να αλλάξει (τουλάχιστον) δύο στόπερ, άρα πρέπει να αποκτήσει έναν. Θέλει να αλλάξει (τουλάχιστον) δύο χαφ, συνεπώς στην προετοιμασία πρέπει να έχει έστω έναν. Για φορ και εξτρέμ ακόμα υπάρχει χρόνος, αν και ειδικά στην επιθετική γραμμή οι παράγοντες της εξίσωσης είναι πολλοί.

Διότι αν πωληθεί ο Σφιντέρσκι και δοθεί ως δανεικός ο Πάντοβιτς, ίσως να μην αρκεί ένας καινούριος. Μήπως δεδομένης της ανασφάλειας για την ετοιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα του Σίριλ Ντέσερς πάει να πάρει δύο επιθετικούς ο Παναθηναϊκός; Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο πρώτος που θα αποκτηθεί (προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί άλλος πλην του Ελμιν Ράστοντερ της πρωταθλήτριας Ελβετίας, Τουν) δεν θα αποκτηθεί με την «ταμπέλα» του αναπληρωματικού, αλλά για να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και μια θέση στην ενδεκάδα.

Οι δυσκολίες για Βλαχοδήμο, Γένσεν, Τσάπρα και ο κίνδυνος να «κολλήσει»

Πέντε μεταγραφές, λοιπόν, οι οποίες έχουν το «πρέπει» εντός των επόμενων 20 ημερών, μέχρι να αρχίσουν και τα φιλικά παιχνίδια. Πέντε μεταγραφές, εκ των οποίων οι τρεις δύσκολες για πολλούς λόγους: Βλαχοδήμος, Γένσεν (φωτ.), Τσάπρας. Ποιος είναι ο (μακρινός προς το παρόν, αλλά όχι και τόσο πολύ όσο φαίνεται...) κίνδυνος για το Τριφύλλι; Να «κολλήσει» για μεγάλο χρονικό διάστημα σ' αυτούς τους παίκτες στις συγκεκριμένες θέσεις που αγωνίζονται, να χάσει πολύτιμο χρόνο, ίσως και κάποιους άλλους στόχους. Και για τους τρεις παίκτες το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό: προφανώς η Νιουκάστλ, η Μπρέντφορντ και ο Λεβαδειακός θα πρέπει να πάρουν πολλά. Πάρα πολλά! Είναι και θέμα πειθούς στον παίκτη που ίσως να θέλει να περιμένει για καλύτερες ομάδες ή υψηλότερες προσφορές. Είναι και ζήτημα υπομονής και ευελιξίας. Ισως να είναι και θέμα προσωπικών σχέσεων. Του Αλαφούζου με τον Βλαχοδήμο και τον Κομπότη, του Νίστρουπ με τον ίδιο τον Γένσεν που τόσο πολύ τον θέλει! Ναι, και οι τρεις αυτές κινήσεις θα αναβαθμίσουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του Παναθηναϊκού στις αντίστοιχες θέσεις αν υλοποιηθούν. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, όμως, πρέπει να θέσει στον εαυτό του το χρονικό πλαίσιο και τα περιθώρια που έχει και... δεν έχει. Διότι είναι τόσο πολλές οι ανάγκες του αυτό το καλοκαίρι που δυστυχώς για τα στελέχη του, πολυτέλεια να «κολλάει» σε πολλές υποθέσεις ταυτόχρονα, περιμένοντας τους χειρισμούς των υποψήφιων στόχων ή των ομάδων τους, δεν έχει.

Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι εκτός από τους υποψήφιους παίκτες των τεχνικών διευθυντών, έχει και ο Νίστρουπ τις δικές του προτιμήσεις. Το επίσης καλό για τους Πράσινους είναι ότι για τις επιπρόσθετες αποχωρήσεις, δηλαδή παικτών οι οποίοι έχουν συμβόλαια εν ισχύ, αλλά δεν είναι στο status του Γεντβάι ή του Σφιντέρσκι (αμφότεροι προς πώληση) την απόφαση και την ευθύνη θα την πάρει ο προπονητής. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι προς το παρόν τουλάχιστον διαπιστώνεται... ίδιο μήκος κύματος μεταξύ προπονητή και διοίκησης. Ομως για όλα αυτά θα χρειαστεί χρόνος και οι σχέσεις δοκιμάζονται. Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ χρόνο εντός του Ιουλίου δεν θα έχει και καλείται να «σπριντάρει» τον Ιούνιο. Εδωσε και τη μεταγραφική ψήφο εμπιστοσύνης του στον Νίστρουπ και για να δούμε τι θα δούμε...