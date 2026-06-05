Αθανασίου στους Galacticos: «Τα μεταγραφικά σχέδια και το scouting του Νίστρουπ στη Σουηδία»
Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη αρχίσει τον σχεδιασμό του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και από τη στιγμή που ο Γιάκομπ Νίστρουπ έχει πιάσει ήδη δουλειά το «βάρος» επικεντρώνεται στις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν το κλαμπ.
Στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten ο Νίκος Αθανασίου μίλησε για την παρουσία του κόουτς του Τριφυλλιού στο φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, άλλωστε στο ματς συμμετείχαν και δυο παίκτες των Πράσινων. Ο λόγος για τους Κυριακόπουλο και Τεττέη, ενώ αγωνίστηκε και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει κάνει... άνοιγμα προς την ομάδα.
Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε σε όσα είπαν ο Γιάννης Αλαφούζος και ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης σε συνέντευξή τους στο πλαίσιο επεισοδίου μίας εκπομπής, με αφιέρωμα στη Λεωφόρο.
Επιπρόσθετα, είπε πως ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει από την προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία στις 4 Ιουλίου και όχι στις 5 του μήνα, ενώ θα γίνει ένα φιλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδη» και ένα ματς... πρόβα τζενεράλε εκτός συνόρων.
Τέλος, ο Νίκος Αθανασίου έκανε αναφορά και στα μεταγραφικά δεδομένα που αφορούν μπακ, στόπερ και επιθετικό.
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