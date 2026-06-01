Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε τη μονοετή επέκταση του συμβολαίου του Ματίας Γιένσεν, ο οποίος φέρεται να απασχολεί εδώ και μήνες τον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του μέσου της Μπρέντφορντ, Ματίας Γιένσεν, επέστρεψε στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό λόγω του Γιάκομπ Νίστρουπ, όμως οι Άγγλοι βάζουν εμπόδια στο ενδεχόμενο μεταγραφής. Οι Μέλισσες ανακοίνωσαν συγκεκριμένα πως ενεργοποίησαν την οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του, με αποτέλεσμα ο Γιένσεν να δεσμεύεται πλέον με το αγγλικό κλαμπ έως το καλοκαίρι του 2027.

«Έχουμε ενεργοποιήσει την οψιόν στα συμβόλαια των Τζος Ντασίλβα, Ρίκο Χένρι και Ματίας Γιένσεν, επεκτείνοντας την παραμονή των τριών παικτών μας έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27 της Premier League» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Μπρέντφορντ, αλλάζοντας τα δεδομένα για την περίπτωσή του.

Από τη στιγμή άλλωστε που στον Παναθηναϊκό θελήσουν να κινηθούν επισήμως για να τον αποκτήσουν, τότε πρέπει συγχρόνως να χτυπήσουν και την πόρτα της Μπρέντφορντ με μια οικονομική πρόταση. Θυμίζουμε πως το όνομα του Δανού είχε «παίξει» από την χειμερινή μεταγραφική περίοδο με Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του τριφυλλιού, όμως η υπόθεσή του επανήλθε ξανά στο κάδρο.

Η επιλογή του Γιάκομπ Νίστρουπ για την τεχνική ηγεσία αναμενόμενα έχει φέρει στο προσκήνιο και ονόματα συμπατριωτών του για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, με τους Γιένσεν και Αντρέας Κρίστενσεν να έχουν συνδεθεί ήδη με το Τριφύλλι.