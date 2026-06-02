Παναθηναϊκός και μεταγραφές: Τι «παίζει» και τι όχι

Ονόματα, σενάρια, φήμες. Διαβάστε στο Gazzetta όσα ισχύουν για τα μεταγραφικά ζητήματα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ζεσταίνει τις μηχανές του για ακόμη ένα «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι, όπου οι κινήσεις που αφορούν την ενίσχυση αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τις δέκα! Παράλληλα στο «πράσινο στρατόπεδο» θα επιχειρήσουν να αποσυμφορήσουν το ρόστερ από παίκτες που είτε έκλεισαν τον κύκλο τους στο κλαμπ είτε θα «κοπούν» από την αξιολόγηση του νέου προπονητή της ομάδας, Γιάκομπ Νίστρουπ.

Σε καθημερινή βάση τα σενάρια διαδέχονται το ένα το άλλο, τα ονόματα πέφτουν με μορφή... καταγίδας. Τι ισχύει από όλα αυτά και τι όχι;

* Το πιο πρόσφατο σενάριο αφορά τον Ρουμάνο τερματοφύλακα, Στέφαν Ταρνοβάνου, ο οποίος ανήκει στη Στεάουα Βουκουρεστίου. Ο διεθνής κίπερ ακολούθησε τον Παναθηναϊκό στο instagram, ωστόσο, αυτή την στιγμή έχει μόνο προταθεί στο «τριφύλλι» και τίποτα παραπάνω.

* Για την θέση του τερματοφύλακα, όπως έχουμε ξανατονίσει, το «τριφύλλι» θα εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Μία πολύ δύσκολη περίπτωση αλλά ένας άσος που στο «πράσινο στρατόπεδο» θέλουν πολύ. Δεν αποκλείεται, να τραβήξει χρονικά το θέμα του βασικού κίπερ, ώστε να περιμένει τον Βλαχοδήμο ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα συμβεί είτε με παραμονή του Λούκας Τσάβες που είναι πιθανό είτε με μεταγραφή άλλου κίπερ, όπου σε συνδυασμό με την παρουσία του Κότσαρη, θα δημιουργηθεί ένα καλό δίδυμο ενόψει των προκριματικών του Conference League.

*Για την θέση του αριστερού μπακ, ο Βασίλης Ζαγαρίτης είναι στη λίστα και... μέχρι εκεί. Έχει ένα ελκυστικό πακέτο, καθώς εκτός από την ξεκάθαρη πρόοδό του στη Χέρενφεϊν, μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ως παίκτης προερχόμενος από την ακαδημία του συλλόγου. Φυσικά, υπάρχουν κι άλλα προφίλ που εξετάζονται την ώρα που ο «Ζάγα» έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από την Bundesliga.

*Ένα από τα ονόματα που έχουν προκύψει εδώ και καιρό από το εξωτερικό είναι αυτό του Έλμιν Ράστοντερ. Του Σκοπιανού φορ της Τουν που έκανε μια καλή σεζόν στην Ελβετία. Ο Παναθηναϊκός έχει «ψαχτεί» για την περίπτωσή του. Εδώ υπάρχει το ερωτηματικό για τι «είδους» σέντερ φορ θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός. Αν θα πάει δηλαδή για «βαρβάτο» φορ ή αν θα προτιμήσει μία επιλογή τύπου Ράστοντερ. Δηλαδή περισσότερο συμπληρωματική παρά βασικού στράικερ. Το ερωτηματικό αυτό προκύπτει από τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος προς τα τέλη του καλοκαιριού, προερχόμενος από πολύμηνη αποχή...

*Ο Ματίας Γιένσεν, ο Δανός χαφ της Μπρέντφορντ, ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού εδώ και μήνες αλλά ο αγγλικός σύλλογος ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ήταν εξαρχής μία υπερβατική περίπτωση, καθώς μιλάμε για έναν κεντρικό χαφ, απόλυτα βασικό στο κορυφαίο πρωτάθλημα του ποδοσφαιρικού κόσμου.

*Όσον αφορά τον Κρίστενσεν, τον κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του. Εξάλλου o Σκανδιναβός κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από πρόβλημα τραυματισμού.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε, πως ο Παναθηναϊκός, όπως όφειλε, περίμενε τις ουσιαστικές συζητήσεις με τον Νίστρουπ, ώστε να είναι ξεκάθαρα τα προφίλ που χρειάζεται σε κάθε θέση για να παίξει το ποδόσφαιρό του.