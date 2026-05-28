ΑΕΚ: Θα προτείνει νέο συμβόλαιο στον Νίκολιτς μέχρι το 2028 λένε οι Σέρβοι
Η σερβική ιστοσελίδα «maxbetsport» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς αναφέροντας πως η «Ένωση» είναι έτοιμη να του κάνει πρόταση ανανέωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σ' αυτό, ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων», Μάριος Ηλιόπουλος έχει πάρει την απόφαση να προτείνει στον Σέρβο τεχνικό ένα νέο συμβόλαιο που θα του προσφέρει βελτιωμένες απολαβές, αλλά θα επεκτείνει και τη χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους κατά έναν χρόνο.
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι κάτι νέο, αφού στην ουσία την είχε προαναγγείλει τόσο ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στη συνέντευξή του στη «Mozzart» όταν είχε αναφέρει πως θα γίνει συζήτηση τόσο με τον Γιόβιτς όσο και με τον Νίκολιτς για νέα συμβόλαια.
Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να τείνει και ο Σέρβος προπονητής, αφού, όπως είχε αναφέρει ο Γιώργος Τσακίρης στους «Galacticos», εκείνος θα ήθελε να ανανεώσει για άλλον έναν χρόνο και παράλληλα να συνέβαινε αυτό και με τον τεχνικό διευθυντή του κλαμπ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, με τον οποίο έχουν αγαστή συνεργασία και εξαιρετική προσωπική σχέση.
