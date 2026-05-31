Ο Ορμπελίν Πινέδα αγωνίστηκε ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, έχοντας πίσω του τον Χόρχε Σάντσες.

Ο Ορμπελίν Πινέδα εδώ και μερικές έχει ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα του Μεξικού, η οποία προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργανώνει με τις ΗΠΑ. Δυο εβδομάδες μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την ΑΕΚ, στο ματς - γιορτή με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο διεθνής χαφ μπήκε εκ νέου σε αγωνιστικό ρυθμός, καθώς αγωνίστηκε στο φιλικό της πατρίδας του με την Αυσταλία στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Ο 30χρονος πολυσύνθετος μέσος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο, με τον προπονητή του, Χαβιέ Αγκίρε, να τον χρησιμοποιεί σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Μάλιστα πίσω από τον Πινέδα αγωνίστηκε ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Για την ιστορία το παιχνίδι έληξε με 1-0 υπέρ του Μεξικού.

Επόμενο φιλικό παιχνίδι και τελευταίο πριν το Μουντιάλ για την εθνική του χαφ του Δικεφάλου θα γίνει στις 5 Ιουνίου κόντρα στην Σερβία, η οποία δεν συμμετείχε στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου.