Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν στη ζωή τον 33χρονο πρώην ποδοσφαιριστή των ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικού.

Ο Μάριος Οικονόμου συνεχίζεται να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο 33χρονος (6/10/92) πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του Παναιτωλικού και του ΠΑΣ Γιάννινα παραμένει διασωληνωμένος μετά το τροχαίο που είχε, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του.

Οι γιατροί θα προχωρήσουν στη διενέργεια εγκεφαλικών τεστ θανάτου και όπως έχει γίνει γνωστό η κατάσταση της υγείας του Οικονόμου παραμένει εξαιρετικά βαριά και χωρίς την παραμικρή βελτίωση. Έχει εξελιχθεί σε ισχαιμία εγκεφάλου και όπως διαρρέει οι γιατροί έχουν ξεκινήσει, σε συνεργασία με την οικογένεια του Οικονόμου να εξετάζουν το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων.

Οι θεράποντες γιατροί φέρονται να έχουν ενημερώσει ότι είναι εξαιρετικά λίγες οι πιθανότητες ανάκαμψης. Τα αποτελέσματα των εγκεφαλικών τεστ θανάτου, όπως και να έχει, θα δείξουν το πως θα διαχειριστούν οι γιατροί το περιστατικό το επόμενο διάστημα.

Να θυμίσουμε ότι από την τροχαία Ιωαννίνων έχει γίνει έκκληση για να βρεθεί οπτικό υλικό από το τροχαίο.

«Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583».

