Ριμπάλτα: «Μετά την πρώτη συνάντηση με τον Νίκολιτς, ο Ηλιόπουλος μου είπε: "Αυτόν θέλω"»

Εκτός από τους Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Νίκολιτς, στη γνωστή σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport μίλησε και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ αναφέρθηκε στον τρόπο που κατέληξε στον Νίκολιτς και στον ενθουσιασμό του Μάριου Ηλιόπουλου μετά το πρώτο ραντεβού που έκαναν και στην κατάκτηση του τίτλου στην πρώτη σεζόν του Σέρβου τεχνικού στην ομάδα.

Παράλληλα ο Ριμπάλτα μίλησε και για τον στόχο που υπάρχει στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού για να αυξηθεί η ποιότητα στο ρόστερ, αλλά και για τα συμβόλαια των Νίκολιτς και Γιόβιτς, για τα οποία θα υπάρξουν συζητήσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Για τον Νίκολιτς: «Είναι απολύτως έτοιμος! Εκατό τοις εκατό. Έχω εργαστεί σε διαφορετικές χώρες και σε διαφορετικά επίπεδα, ακόμη και στο υψηλότερο δυνατό. Έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές και σας λέω ο Νίκολιτς είναι πλήρως έτοιμος. Αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές: από τη δουλειά στο γήπεδο μέχρι όλα όσα συμβαίνουν εκτός αυτού, κάτι που σήμερα είναι καθοριστικό. Ξέρει πώς να διαχειρίζεται τα ΜΜΕ, πώς να επικοινωνεί με ιδιοκτήτες, προέδρους και παίκτες. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Για το αν διέκρινε τον Νίκολιτς από τότε που ήταν και εκείνος στη Ρωσία: «Πάντα ένιωθα ότι οι ομάδες του ήταν απίστευτα δύσκολες αντίπαλοι. Φυσικά, τον παρακολούθησα αργότερα όταν η Λοκομοτίβ έπαιζε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Σάλτσμπουργκ στο Champions League... Θυμάμαι επίσης πώς κατέκτησε το Κύπελλο Ρωσίας. Στη Ζενίτ είχαμε τότε μια πραγματικά πανίσχυρη ομάδα και όταν κάποιος μας δημιουργεί τόσα προβλήματα στο γήπεδο, μου αρέσει να μελετώ γιατί συνέβη αυτό. Μου άρεσε η διαχείριση των αγώνων του, η τακτική του προσέγγιση και πολλές άλλες λεπτομέρειες. Έτσι ήρθαμε σε επαφή. Αρχίσαμε να μιλάμε τακτικά και τότε ήταν που τον γνώρισα καλύτερα. Ήξερα ακριβώς πώς σκεφτόταν και γιατί έκανε συγκεκριμένες κινήσεις. Μερικές φορές συνέβαινε και το αντίστροφο. Εκείνος ζητούσε τη γνώμη μου για scouting ή μεταγραφές, ρωτώντας τι θα έκανα εγώ σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Χτίσαμε μια εξαιρετική επαγγελματική σχέση που μετατράπηκε σε φιλία. Όταν ήρθε η στιγμή που χρειαζόμουν έναν προπονητή με αυτά τα χαρακτηριστικά στην ΑΕΚ, δεν υπήρχε κανένα δίλημμα. Προσπάθησα να πείσω τον ιδιοκτήτη και μετά την πρώτη συνάντηση με τον Μάρκο, ο πρόεδρος μου είπε: “Θέλω αυτόν τον προπονητή”».

Για τη συνάντηση με τον Νίκολιτς στο Βελιγράδι: «Συναντηθήκαμε στο Βελιγράδι. Μιλήσαμε για πάρα πολλή ώρα, καλύπτοντας κάθε θέμα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Νομίζω ότι τότε ο Μάρκο έδειξε ποιος πραγματικά είναι. Όχι μόνο μέσα από το ποδόσφαιρο, αλλά και μέσα από την προσωπικότητά του, τη δίψα του για νίκη και το όραμά του για όσα ήθελε να πετύχει στον σύλλογο. Ο πρόεδρος εντυπωσιάστηκε. Πιστέψτε με, μόλις επιστρέψαμε στην Αθήνα, επαναλάμβανε: “Τον θέλω.” Ήθελα να τον φέρω στην Πάρμα. Στη Μαρσέιγ οι συνθήκες τότε δεν το επέτρεψαν, αλλά υπήρξε μια περίοδος στην Πάρμα όπου το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Ωστόσο, έφυγα λίγο αργότερα από τον σύλλογο για να πάω στη Γαλλία, οπότε δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την ιδέα, αλλά η πρόθεση υπήρχε».

Για αυτό που τον εντυπωσίασε στον Νίκολιτς: «Δεν είναι μόνο ο προπονητής της ομάδας μου, αλλά και φίλος μου. Πίστευα ότι σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ, μετά από τρία χρόνια με τον Αλμέιδα, χρειαζόμασταν κάποιον που να είναι εξίσου καλός εντός και εκτός γηπέδου. Ο Μάρκο είναι ολοκληρωμένος και στους δύο τομείς. Είναι από τα Βαλκάνια. Γνωρίζει άριστα αυτό το περιβάλλον, την πίεση και όλα όσα θα αντιμετωπίσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ταυτόχρονα, είναι πολύ δυνατός και μέσα στο γήπεδο. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, όπως αποδεικνύεται από την ευελιξία και την ευφυΐα του στο να κατανοεί τι χρειάζεται η ομάδα. Ο Μάρκο μας προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία».

Για την αποζημίωση που πληρώθηκε: «Τεχνικά, τον πληρώσαμε εμείς, επειδή εκείνος έπρεπε να πληρώσει την αποζημίωση στον προηγούμενο σύλλογό του. Ναι, είναι αλήθεια ότι είχε ρήτρα στο συμβόλαιό του με τους Ρώσους και απλώς την ενεργοποίησε».

Για τη φετινή σεζόν: «Η σεζόν ήταν απίστευτη. Ξεκίνησε πολύ νωρίς επειδή έπρεπε να παίξουμε προκριματικά του Conference League, οπότε ήταν ένας μακρύς μαραθώνιος με πολλές αλλαγές. Το να το κατακτήσεις απέναντι σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους κάνει την επιτυχία ακόμη πιο ξεχωριστή. Οι παίκτες και ο προπονητής έκαναν φανταστική δουλειά και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος».

Για το αν πίστευε στην κατάκτηση του τίτλου την πρώτη χρονιά του Ριμπάλτα: «Γιατί όχι; Ο Μάρκο έχει αποδείξει σε κάθε χώρα όπου εργάστηκε ότι είναι ικανός να κατακτά τίτλους, γιατί να μη το κάνει κι εδώ; Φυσικά, το πρωτάθλημα είναι το πιο δύσκολο γιατί διαρκεί περισσότερο. Δεν είναι όπως ένα κύπελλο ή η Ευρώπη, όπου κάποια στιγμή μειώνεται ο αριθμός των αντιπάλων. Το πρωτάθλημα είναι ο πιο μακρύς δρόμος και επομένως ο πιο δύσκολος, ειδικά όταν αντιμετωπίζεις συλλόγους με τόσο μεγάλα μπάτζετ όπως αυτοί που αντιμετωπίσαμε, κάτι που κάνει την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη».

Για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ: «Οι ομάδες που αναφέρατε ήταν οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές μας. Το κλειδί για να τους νικήσουμε ήταν η ικανότητα του Μάρκο να ενώσει πολύ γρήγορα το σύνολο και να πάρει το μέγιστο από το υπάρχον ρόστερ. Οι νέοι παίκτες προσαρμόστηκαν αστραπιαία σε όσα ζητούσε ο Μάρκο και όλα λειτουργούσαν προοδευτικά. Δεν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν. Περάσαμε μερικές σύντομες κακές περιόδους, αλλά καταφέραμε να διατηρήσουμε την ισορροπία μας όλη τη χρονιά. Αυτό είναι το μυστικό».

Για το αήττητο σερί: «Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Ειδικά στα playoffs, όπου υπάρχει ντέρμπι κάθε εβδομάδα και όλα κρίνονται. Κερδίσαμε στο Καραϊσκάκη, νικήσαμε τον ΠΑΟΚ με 3-0... Ήμασταν απίστευτοι στη διαδικασία των playoffs. Η ομάδα πίστεψε από την πρώτη στιγμή και όσο πλησιάζαμε στον στόχο, τόσο πιο “πεινασμένη” γινόταν για επιτυχία. Ειλικρινά, υπήρξαν στιγμές, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για εμάς, που σκέφτηκα: “Θεέ μου, ελπίζω να μη συμβαίνει αυτό...” Ωστόσο, ήξερα ότι αυτή η ομάδα αντιδρά πάντα καλά στις δύσκολες στιγμές. Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Μάρκο έκανε δύο αλλαγές, η ομάδα μεταμορφώθηκε και σκοράραμε για το 2-1. Είχαμε και λίγη τύχη με το άλλο αποτέλεσμα, οπότε ήταν ένα τέλειο φινάλε για εμάς».

Για τους Σέρβους στο ρόστερ: «Δεν επιλέγουμε παίκτες με βάση την εθνικότητα. Αυτό ήταν καθαρή σύμπτωση. Παρουσιάστηκε μια ευκαιρία επειδή ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ελεύθερος στην αγορά και όταν μιλήσαμε μαζί του, τόσο ο Μάρκο όσο κι εγώ, καταλάβαμε ότι πραγματικά ήθελε να νιώσει ξανά σημαντικός σε μια ομάδα και να έχει χρόνο συμμετοχής. Ήταν πεπεισμένος ότι η ΑΕΚ ήταν το σωστό βήμα για εκείνον. Όσο για τον Μάρκο Γκρούγιτς, πίστευα ότι μετά από τόσους τραυματισμούς χρειαζόταν ένα περιβάλλον όπου θα έβρισκε μια νέα διάσταση μόλις αποχωρούσε από την Πόρτο. Ο στόχος ήταν να αποφύγει τους τραυματισμούς και να γίνει ζωτικό κομμάτι του συνόλου. Άρα δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι και οι δύο είναι σπουδαίοι επαγγελματίες και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ».

Για το αν βοήθησε ο χαρακτήρας των Σέρβων για τον τίτλο: «Ναι, σίγουρα! Και οι δύο διαθέτουν τεράστια εμπειρία και έχουν αποδείξει την αξία τους σε υψηλό επίπεδο. Εδώ, αν δεν είσαι έτοιμος για τεράστια ντέρμπι και απίστευτη πίεση, τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα, αλλά κάθε φορά που βρίσκονταν στο γήπεδο εξέπεμπαν χαρακτήρα και ισχυρή προσωπικότητα».