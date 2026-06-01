Η Ομοσπονδία του Μεξικού έφτιαξε μια σειρά ντοκιμαντέρ για τους παίκτες του «Μουντιαλικού» ρόστερ και εξ αυτών είναι και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ.

Ο Ορμπελίν Πινέδα θα... εκπροσωπήσει την ΑΕΚ στον Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, καθώς είναι σταθερό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού και ήδη προετοιμάζεται με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Το «Claro Sports» δημιούργησε μια σειρά από ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Εθνική στα χέρια σας» και τώρα ήρθε η σειρά του χαφ του Δικεφάλου.

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, θα προβληθεί το επεισόδιο για τη ζωή και την καριέρα του μέσου της Ένωσης, με την περιγραφή των Μεξικανών να αναφέρει: «Πώς ο Ορμπελίν Πινέδα πέρασε από τα χωράφια του Γκερέρο στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου; Σε αυτό το επεισόδιο, ταξιδεύουμε στην Κογιούκα ντε Καταλάν για να μάθουμε για την ταπεινή καταγωγή του "El Magito".

Ανακαλύψτε την ιστορία της θυσίας πίσω από την επιτυχία του: από τις μέρες που εργαζόταν με βοοειδή και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, μέχρι την καθοριστική στιγμή στην Κερέταρο όπου ο ίδιος ο Ροναλντίνιο εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του και επέμεινε να παραμείνει στην πρώτη ομάδα.

Συναντάμε την οικογένειά του σε μια συγκινητική αφήγηση για την πίστη μιας μητέρας, την υποστήριξη του αδελφού του Ονάι Πινέδα και την ταπεινότητα ενός παίκτη που, παρά το γεγονός ότι κέρδισε πρωταθλήματα με τις Τσίβας - Κρουζ Αζούλ και πέτυχε στην Ελλάδα, δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του».

“La Selección En Tus Manos: Cambiemos La Historia”, la serie documental de Claro Sports rumbo al Mundial, presenta el Capítulo VII: Orbelín Pineda, Jugar Con Libertad 👀



— Claro Sports (@ClaroSports) May 30, 2026

Ο Πινέδα μετράει 91 εμφανίσεις και 12 γκολ με το εθνόσημο. Το 2022, μετά τις επιτυχίες του με την Τσίβας του Ματίας Αλμέιδα και την Κρουζ Αζούλ, ήρθε στην Ευρώπη για τη Θέλτα και από το 2023 κάνει τη διαφορά στο πρωτάθλημά μας με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Την τελευταία τετραετία μετράει 174 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, έχει σκοράρει 20 γκολ, ενώ ήταν εκ των πρωταγωνιστών τόσο στο νταμπλ του 2023, όσο και στο πρωτάθλημα που πανηγύρισε πριν λίγες εβδομάδες η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.